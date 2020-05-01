Corona virüs için üç farklı senaryo

ABD'li araştırmacılar corona virüsün ilkbahardan sonra da yayılmaya devam edeceği ifade ederek, "Bu salgın nüfusun yüzde 60 veya 70’ine virüs bulaştırmadan durmayacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan araştırmacılar salgınla ilgili olası üç farklı senaryo öne sürdüler

ABD'li araştırmacılar, corona virüs salgının 18-24 ay daha devam edebileceğini söyledi. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yapılan araştırmada ayrıca salgınla ilgili olası üç senaryo ortaya kondu.



Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yayınlanan raporda, corona virüsün gripten çok daha bulaşıcı olduğuna vurgu yapılırken, ilkbahardan sonra da yayılmaya devam edeceği ifade edildi.



Yeni corona virüsün gripten daha uzun bir kuluçka dönemine sahip olduğuna işaret edilen raporda, bir kişinin enfekte olduktan sonra semptomların ortaya çıkmasının daha uzun sürdüğü ve hastalığın bulaşıcılığının en çok da bu dönemde arttığı kaydedildi.



Son dönemde gerçekleşen grip salgınları ve corona virüsün yayılma potansiyeli incelendiğinde de bu salgının 18-24 ay arası daha devam edebileceği belirtildi.



Açıklamada, "Bu salgın nüfusun yüzde 60 veya 70’ine virüs bulaştırmadan durmayacak" denildi.

ÜÇ FARKLI SENARYO



Öte yandan aynı raporda corona ile ilgili üç farklı senaryo ortaya konuldu.



İlk senaryoya göre salgının ilk dalgası ilkbaharın bitimiyle son bulacak ve yaz boyunca küçük dalgalar görülecek. 1-2 yıl devam eden bu küçük dalgaların ardından salgın 2021 yılında son bulacak.



İkinci senaryoya göre ise salgını sonbahar ya da kış aylarında daha büyük bir yeni dalga izleyebilir. Ardından 2021’e kadar bir veya iki küçük dalga yaşanabilir.



Üçüncü senaryoda mevcut salgının seyrinin sıkı önlemler almayı gerektirmeden diğer iki ihtimale göre daha yavaş bir şekilde devam edebileceği belirtiliyor. Ancak burada salgın coğrafi olarak değişiklik gösterebilir ve farklı bölgelerde uygulanan hafifletme önlemlerinin derecesinden etkilenebilir.