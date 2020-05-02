Corona için kritik ‘ikinci dalga’ uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına ilişkin ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarından açıklama geldi

Dünyanın dört bir yanında bulunan milyonlarca insan, corona virüsü salgının getirdiği sosyal mesafe ve ev karantinasına hızlıca uyum sağlamak zorunda kalırken, ABD’de faaliyet gösteren Harvard Üniversitesi’ndeki bazı bilim insanları, sosyal mesafenin 2022’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

“İKİNCİ DALGA OLURSA KALDIRILAMAZ”

Ev karantinasının ve sosyal mesafenin, vaka sayılarının düşmesiyle eş zamanlı olarak kaldırılmasının salgının tekrar edeceği şüphesi doğururken, bilim insanları ikinci bir dalga olması halinde mevcut ortamda zorlanan sağlık sistemi ve çalışanlarının ikinci bir dalgayı kaldıramayacağını açıkladı.

“AŞI BULUNSA BİLE FAZLA ETKİLİ OLMAYACAK”

Corona virüsü hakkında çok fazla bilinmeyen olduğunu vurgulayan bilim insanları, aşı ve etkili bir tedavinin bulunmasının bile ilk etapta fazla etkili olmayacağını ifade etti.

Grip gibi corona virüsünün de belli dönemler insanların hayatında etkili olacağını ve sosyal mesafe tedbirlerinin 2022’ye kadar devam edebileceği ifade edildi.