Çocukların Tabletlerinde Bulunmaması Gereken 6 Sakıncalı Uygulama Türü

Gelişen teknoloji ve değişen dünyayla birlikte çocukları teknolojiden uzak tutmak pek de iyi bir seçenek değil. Birçok çocuk küçük yaşlardan itibaren bir tablete sahip oluyor.

Bu birçok kişi tarafından eleştirilen, tartışmalı bir konu olsa da çocuklarını teknolojik aletlerden uzak tutmak istemeyen ebeveynler tabletleri tercih ediyor. Tableti olan çocuklar özgürce istedikleri oyunları oynayabiliyor ya da çeşitli uygulamaları kullanabiliyor. Ama elbette bunu kontrol altında tutabilmek çok önemli. Çocuğuna tablet alan ebeveynler, tabletleri düzenli olarak kontrol etmeli ve aşağıda sıraladığımız türde uygulamaları çocukların tabletlerinde asla bulundurmamalı…

1. Canlılara zarar vermenin amaçlandığı, ürkütücü karakterleri olan, şiddet ve korku içeren oyunlar

Şiddet ve korku içeren birçok bilgisayar oyununda ve bu oyunların uygulamalarında 16 ya da 18 yaş sınırı bulunuyor. Özellikle bu yaş sınırının altında kalan çocukların şiddet ve korku içeren oyunlar oynaması bir süre sonra şiddete karşı duyarsızlaşmalarına, mağduriyet hissetmelerine veya korkmalarına sebep olabiliyor. Mortal Kombat, Dead Effect 2, Eyes, Mental Hospital, Murder Room, DOOM ve Twisted Lands canlılara zarar veren bir kurguya sahip şiddet ve korku oyunlarından yalnızca bazıları.

2. Hırsızlık, argo konuşmalar, uyuşturucu kullanımı vb. olumsuz davranışlara teşvik eden, özendiren oyun ve uygulamalar



Çoğu zaman eğlenceli görünen ya da zararsız görünen pek çok oyun ve uygulama aslında çocukların bilinçaltında büyük izler bırakıyor. Bu tür oyun ve uygulamaları kullanan çocuklarda zamanla davranış bozuklukları görülebiliyor. Çoğu zaman bu davranış bozukluklarının sebebinin oyunlar olduğu anlaşılamıyor. Tüm bunların önüne geçmek için çocuğunuzun tabletindeki tüm uygulamalara girerek içlerinde hırsızlığa özendiren, argo konuşmaların ya da sözcüklerin bulunduğu, uyuşturucu vb. madde kullanımının gösterildiği uygulama olup olmadığına bakmalısınız. Grand Theft Auto ve South Park The Stick of Truth bu tür uygulamaların başında geliyor.

3. Tanımadıkları kişilerle çevrimiçi olarak sohbet edebildikleri, tanımadıkları kişiler tarafından istismar edilme ihtimali olan oyun ve uygulamalar



Uygulamalar arasında belki de en tehlikeli ve kontrol edilmesi zor olanları çocukların başkalarıyla iletişime geçebildiği uygulamalar. Bazı oyunlar ve sosyal medya uygulamaları ne yazık ki çocukların çevrimiçi olarak yabancılarla sohbet etmesine ve konuşmasına olanak tanıyor. Çocuklar tanımadıkları insanlara aileleri veya kendileri hakkında hassas bilgiler verebiliyor ya da başka kullanıcılar tarafından tacize uğrayabiliyor. Adres ya da diğer bilgilerin verilmesiyle çocuğun hayatı ya da günlük yaşamı tehlikeye girebiliyor. Aslında bu tür uygulamalarda durum hiç tahmin edilmeyen yerlere bile varabiliyor. Bu yüzden ebeveynler çocuklarının tabletlerinde yabancılarla iletişim kurabilecekleri hiçbir uygulamanın bulunmamasına özellikle dikkat etmeliler. İşte o uygulamalardan bazıları: Whisper, PUBG, Mavi Balina (Blue Whale) ve Momo.

4. Çocuklar için uygunsuz olabilecek içerik reklamlarına izin veren oyun ve uygulamalar



Çocuklarınız oldukça masum uygulamalar kullanıyor olabilir. Hatta tabletindeki tüm uygulamaları kontrol ettiğinizde hiçbir zararlı içerik görememiş bile olabilirsiniz. Ancak bazı uygulamaları kullanırken karşımıza çıkan reklamlardan bazıları oldukça zararlı ve uygunsuz olabiliyor. Bunu önlemek için bazı güvenlik programları kullanabilirsiniz. Ancak yine de çocuğunuz tabletiyle vakit geçirirken onu gözlemlemenizi ve özellikle çıkan reklamlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

5. Fotoğraf ve video paylaşımına izin veren, özel bilgilerin paylaşılabildiği sosyal medya uygulamaları





Sosyal medya artık yediden yetmişe herkesin hayatına girmiş durumda. Çocukların ise en erken 13-14 yaşında sosyal medya platformlarına katılması öneriliyor. Bu yaştan önce sosyal medya kullanımı kesinlikle engellenmeli, bu yaştan sonra ise 18 yaşına kadar mutlaka kontrol altında tutulmalı. Çocuklar özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan kendini ispatlama duygusuyla paylaşmamaları gereken fotoğraf ve videolar paylaşabilir, tanımadıkları kişilerle bu uygulamalar aracılığıyla iletişime geçebilirler. En popüler sosyal medya uygulamaları ise Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder ve Swarm.

6. Kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerin denetlenmediği interaktif mizah siteleri

Çocuklar için görünürde tehlikeli olmasa da zamanla davranış bozukluklarına neden olabilecek ve çocuklar için herhangi bir filtrelemesi olmayan, kullanıcıların da içerik üretebildiği 9Gag, Reddit, Bobiler, İnci Sözlük, Ekşi Sözlük ve Imgur gibi interaktif mizah siteleri tableti olan çocukların uzak durması gereken uygulamalardan.

Bonus: Elbette, tüm uygulamalar zararlı ve kötü değil. Hatta faydalı olanları var, onlardan biri de MentalUP

Çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan MentalUP; hafıza oyunları, dikkat egzersizleri, görsel zeka egzersizleriyle çocukların mantık ve problem çözme yeteneğini geliştiriyor. Çocukları eğlendirirken diğer yandan zihinsel becerilerini geliştiriyor.