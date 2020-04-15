Çocuklar 23 Nisan’ı kendi eserleriyle Dergilik’te kutluyor

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir dergi ile kutluyor. 23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlamasının 100’üncü yılında yayımlanacak ‘23 Nisan Özel’ dergisinde her çocuk resimlerini ve yazılarını tüm Türkiye ve KKTC ile paylaşabilecek

Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de büyük bir beğeni ile okunan dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan’ın 100’üncü yıl dönümünde kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, içeriğini çocukların hazırlayacağı ‘23 Nisan Özel’ dergisini okurlarla buluşturuyor. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli gün, hem ülkemizde hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların resim, şiir ve kompozisyonlarıyla unutulmaz bir anıya dönüşecek. Başvuruların https://www.dergilik23nisan.com/ web sitesi üzerinden yapılacağı 23 Nisan Özel dergisi, 23 Nisan’da yayına alınarak Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak okunabilecek.

23 Nisan dergisi bu yıl tüm çocukların katılımıyla özel bir anlam kazanacak. Miniklerin yaratıcı yanlarını ve sınırsız hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu proje ile 23 Nisan’a dair resimler, şiirler ve kompozisyonlar Dergilik kullanıcılarına sunulacak. Hem ülkemizin hem de Türkiye’nin her bölgesinden çocuğun katkı sağlayabileceği bu dergi ile bugüne kadar benzeri yapılmamış bir dergiye imza atılmış olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Küçüközdemir açıklamasında, yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynlerin, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olabileceklerini vurguladı. Küçüközdemir, çocukların hayatımızdaki önemine vurgu yaptığı açıklamasında, “23 Nisan’ı çocuklarımızla birlikte bu zorlu dönemde de güzelce kutlayalım, onların bu özel günlerini daha da anlamlı kılalım” dedi.

Hemen başvurun

Yapılan açıklamaya göre tüm operatör kullanıcıları, çocukları adına 16 Nisan’a kadar https://www.dergilik23nisan.com/ web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Dergilik uygulaması olmayan kişilerse uygulamayı App Store veya Google Play Store üzerinden indirebiliyor.