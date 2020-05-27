“Çocuğum Tablet Başından Kalkmıyor” Diyenlere 8 Alanda 40 Etkinlik Önerisi

Eskiden çocuklar tüm vakitlerini dışarıda arkadaşlarıyla oynayarak geçiriyorlardı, onları eve getirebilmekse büyük bir çaba gerektiriyordu. Elbette teknolojinin bu kadar hayatımıza girmediği dönemlerden bahsediyoruz. Şimdilerde çocuklar dışarı çıktığında, arkadaşlarıyla oynadıklarında ve iletişim kurduklarında mutlu oluyoruz.

Tabletten bilgisayara çocukların neredeyse tüm vakitlerini geçirmek istedikleri teknolojik aletler yararlı olduğu kadar zararlı da. Çocukları sosyal yaşamdan koparan tabletlerle aralarına biraz mesafeye koyabilmek ve dikkatlerini başka yöne çekebilmek için çocuklarla yapılacak etkinlikler ve faaliyetler var.

Aşağıda çocuğunuzu tablet başından kaldırıp eğlenebileceği etkinlikleri ve faaliyetleri sizler için sıraladık…

1. Evde yapılabilecek aktiviteler



Çocuğunuzla evde kalarak kaliteli vakit geçirmenin pek çok yolu var. Bu noktada aşağıda sıraladığımız önerilerin yanı sıra sizin ve çocuğunuzun sevdiği şeyler de önem kazanıyor. İşte evde çocuklarla yapılacak etkinlikler:

Birlikte evde bozulan ya da aksayan bir şeyi tamir edin.

Sevdiği bir yemeği ya da tatlıyı birlikte hazırlayın.

Çiçek ekin, evinizdeki çiçekleri sulayın, topraklarını birlikte değiştirin veya çiçeklere bakım yapın.

Evdeki koltuk, yastık, çarşaf vb. eşyalarla çadır kurun ve içinde evcilik oynayın.

2. Birlikte oynanabilecek oyunlar



Çocuğunuzu tabletten uzaklaştırmak istiyorsanız ona yapabileceğiniz en büyük iyilik onunla iletişim kurmak, birlikte eğlenebildiğinizi göstermek olacaktır. Çocuğunuzun da isteklerini dikkate alarak birlikte oynayabileceğiniz oyunlar:

Çocuğunuzun en sevdiği kutu oyunları oynayın. (Kızmabirader, jenga gibi.)

Zeka geliştirici oyuncaklar ile oynayın. (Satranç, dama, solo test gibi.)

Becerilerini geliştirebilecekleri oyunlar oynayın. (Hamur, akıl küpü gibi.)

Nostaljik oyunlar oynayın. (Misket, sessiz sinema oyunu, evcilik gibi.)

Dijital ama faydalı oyunlar oynayın. (Elbette çocuğunuz tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlarla da oynamak ister. Çocuk gelişim uzmanları, teknolojik aletleri yasaklamanın çözüm olmadığını her defasında hatırlatıyorlar. Yasaklamak yerine, çocukların bilişsel becerilerini geliştiren MentalUP gibi oyunları günlük yarım saat oynatmayı tavsiye ediyorlar. Çocuğunuzun teknolojiyi faydalı yönde kullanmasını sağlayacak pedagog onaylı MentalUP Eğitici Zeka Oyunu’nu bu linkten inceleyebilirsiniz.)

Oyun oynarken ingilizce öğrenmesini sağlayın: 4-12 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak oluşturulan Novakid, çocukların İngilizce öğrenmesine yardımcı oluyor. Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanan eğitimlerde çocuğun İngilizceyi severek, anlayarak ve uygulayarak öğrenmesi hedefleniyor. Bu sebeple derslerde bir öğretim yöntemi olarak oyunlar kullanılıyor. Novakid’i tabletiniz ya da bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

3. Aile bilincini oluşturan aktiviteler



Çocukların dikkatini tablet dışında bir şeye çekme konusunda en önemli noktalardan biri de aile bireylerinin bağlılığı ve aile bilinci. Çocuklara yasaklar koyarak ya da onlara sert bir tavırla yaklaşarak değil onun aileyle vakit geçirmesini sağlayarak tabletten uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. İşte aile bilincini ve bağlılığını arttırabilecek çocuklarla yapılacak aktiviteler:

Vakit geçirmekten keyif aldığı birini eve çağırın ya da misafirliğe gidin.

Birlikte eski aile albümüne, onun çocukluk fotoğraflarına bakın. Bu sırada merak ettiği şeyleri ona anlatın.

Aile fotoğrafları ya da selfie çekin, bunu eğlenceli hale getirin.

Işıkları ve teknolojik aletleri tamamen kapatıp mumlar yakın. Ailece bir araya gelip sohbet edin.

4. Enerjisini atabileceği fiziksel aktiviteler



Çocuklar genelde oldukça enerjik ve hareketlidirler. Bu durumda onları suçlamak ve bir köşede uslu uslu oturmalarını söylemek büyük bir hata olacaktır. Çocuğunuzun enerjik olduğunu görüyorsanız onu tabletten uzaklaştırmak için enerjisini atabileceği aktivitelere yönlendirmelisiniz. İşte çocuğunuzun enerjisini atabileceği eğlenceli aktiviteler:

Onu yormayacak şekilde, yaşına uygun hareketlerle spor yapın.

Birlikte müzik dinleyin ve dans edin.

At binmeye gidin.

Bisiklete binin.

Lunaparka veya eğlence merkezine gidin.

Basketbol, voleybol ve futbol gibi top oyunları oynayarak spor becerisini geliştirin.

Körebe, saklambaç gibi onun da sevdiğini bildiğiniz oyunlar oynayın.

5. Yaratıcılığını geliştirebilecek aktiviteler



Çocuklar her dönemde yaratıcılıklarını besleyecek aktivitelere ihtiyaç duyuyorlar. Kocaman hayal dünyaları için faydalı olabilecek pek çok aktivite var. İşte çocuğunuzu tabletten uzaklaştırırken yaratıcılığını geliştirebilecek bazı aktiviteler:

Birlikte hayal gücünüzü kullanarak bir hikaye yazın.

Çocukların en sevdiği etkinlik: Renklerle oynayın ve resim yapın.

Dikiş dikmek, maket yapmak gibi el işi etkinlikleri yapın.

Birlikte ahşap bir eşyayı ya da mobilyayı boyamayı deneyin.

Yaşına göre kuklalarla minik gösteriler düzenleyin.

Onun en sevdiği oyuncaklar/karakterler için bir hikaye yazın ve canlandırın.

6. Sosyal sorumluluk aktiviteleri



Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun sosyal sorumluluk bilinci kazanması oldukça önemli. Çocukken yapacağınız her aktivite onu yetişkinlik dönemine hazırlayacak ve karakterinde bir iz bırakacak. Çocuğunuz yardımlaşmayı, diğer canlıların önemini öğrensin istiyorsanız birlikte yapabileceğiniz aktiviteler:

Birlikte giysi ya da oyuncak dolabını düzenleyin, fazla eşyaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayın ve ona bunun öneminden bahsedin.

Bahçenize ya da çevrenizdeki yeşillik bir alana fidan dikin.

Sokak hayvanlarına yemek ve su bırakın, onları sevin.

Çocukların yardımlaşma bilincini arttıracak gönüllülük işlerine katılın.

Bir hayvan barınağını ziyaret edin.

7. Genel kültür aktiviteleri



Kültürel birikim çocuklukta başlıyor. Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun genel kültürünü geliştirip sosyalleşebileceği pek çok aktivite var. İşte çocuklarla yapılacak etkinlikler serimizdeki kültürel aktivitelerden bazıları:

Tiyatroya gidin.

İlgi alanlarına göre (Örn. arabalar, uçaklar, denizaltı araçları vb.) onu bir müzeye götürün.

Sinemaya gidin.

Kitap okuma alışkanlığı kazanması için düzenli olarak kitap okuyun ve kitap üzerine sohbet edin.

Çocuklar için özel olarak düzenlenen atölyelere katılın.

8. Açık havada çocuklarla yapılacak aktiviteler



Çocuğunuzun evin dışında vakit geçirmesini istiyorsanız hem onun hem de sizin zevkinize uyabilecek pek çok açık hava aktivitesi bulabilirsiniz. Aşağıda sıraladıklarımızın dışında yeni yerler keşfedebilir, çocuğunuzun ilgi alanlarına göre rotanızı belirleyebilirsiniz. İşte çocuğunuzla açık havada yapabileceğiniz etkinlikler ve aktiviteler: