Cep telefonu taşırken dikkat edilmesi gerekenler

Gelin bu tehlikeler neler, cep telefonlarımızı nerelerde, hangi koşullarda taşımamalıyız bir bakalım.
Arka cep: Dokunmatik ekran telefonlar bazen kazara parmaklarımız olmadan da etkileşime geçerek istemediğimiz aramaları yapabilir.
Ön cep: Yapılan çalışmalarda, cep telefonlarının elektromanyetik radyasyonunun erkeklerde hormon kalitesini düşürdüğü ortaya çıktı.
Sütyen: Bazı bilim adamlarına göre, sutyen içerisine telefon koymak göğüs kanseri riskini yükseltiyor.
Kalça üstünde: Yapılan bir araştırmaya göre, telefonunuzu kalçanızın yakınında taşımak kalça kemiklerini zayıflatıyor.
Cildinize yakın: Bir diğer tehlikeli yer de cep telefonunu cilde yakın tutmak.Telefondan gelen sesi duymak için telefonu yüzümüze kaldırdığımızda, telefon ekranındaki bakteriler yüz derisine yapışır.
Şarjdayken: Telefonunuzu şarj ederken oluşan bir zarar yoktur. Ancak cep telefonunuzu şarj etmek için geceden şarja bırakıp sabah fişten çıkarırsanız; çok uzun süre şarj olduktan sonra fişte kaldığı için telefonunuzun pil ömrü ve verimliliği azalır.
Soğuk yerler: Eğer dışarısı soğuk olup sıcaklık sıfıra kadar düşerse, telefonunuza özen göstermelisiniz. Örneğin, uzunca bir süre sokaktayken onu yakınınızda bulundurmayın.
Sıcak yerler: Yüksek sıcaklık da elektronik cihazlar için tehlikelidir. Sıcak havalarda, telefonunuzu arabada veya sahilde güneşte kesinlikle bırakmayın.
Bebek arabası: Ebeveynler bazen aceleyle telefonlarını bebek arabasına bırakabilirler. Bazı araştırmacılar, bunun çocuklar için zararlı olabileceğini ifade ediyor.
Yastığınızın altında: Uzun süre elektromanyetik radyasyonda durmak, baş ağrılarına ve baş dönmesine sebep olur