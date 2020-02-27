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Cep telefonu taşırken dikkat edilmesi gerekenler

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Günümüzde cep telefonu kullanmayan birini bulmak imkansız. Dünya çapında her geçen gün akıllı telefon kullanıcı sayısı yükseliyor. Cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Her nereye gidiyorsak, yatakta ve duşta bile cep telefonlarımızı yanımızdan bırakmıyoruz. Ancak, bu teknolojik cihazları bazı yerlerde ve durumlarda yanımızda tutma oldukça zararlı.

Cep telefonu taşırken dikkat edilmesi gerekenler

Gelin bu tehlikeler neler, cep telefonlarımızı nerelerde, hangi koşullarda taşımamalıyız bir bakalım.

Arka cep: Dokunmatik ekran telefonlar bazen kazara parmaklarımız olmadan da etkileşime geçerek istemediğimiz aramaları yapabilir.

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Ön cep: Yapılan çalışmalarda, cep telefonlarının elektromanyetik radyasyonunun erkeklerde hormon kalitesini düşürdüğü ortaya çıktı.

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Sütyen: Bazı bilim adamlarına göre, sutyen içerisine telefon koymak göğüs kanseri riskini yükseltiyor.

sutyen içerisine telefon koymak ile ilgili görsel sonucu

Kalça üstünde: Yapılan bir araştırmaya göre, telefonunuzu kalçanızın yakınında taşımak kalça kemiklerini zayıflatıyor.

sutyen içerisine telefon koymak ile ilgili görsel sonucu

Cildinize yakın: Bir diğer tehlikeli yer de cep telefonunu cilde yakın tutmak.Telefondan gelen sesi duymak için telefonu yüzümüze kaldırdığımızda, telefon ekranındaki bakteriler yüz derisine yapışır.

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Şarjdayken: Telefonunuzu şarj ederken oluşan bir zarar yoktur. Ancak cep telefonunuzu şarj etmek için geceden şarja bırakıp sabah fişten çıkarırsanız; çok uzun süre şarj olduktan sonra fişte kaldığı için telefonunuzun pil ömrü ve verimliliği azalır.

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Soğuk yerler: Eğer dışarısı soğuk olup sıcaklık sıfıra kadar düşerse, telefonunuza özen göstermelisiniz. Örneğin, uzunca bir süre sokaktayken onu yakınınızda bulundurmayın.

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Sıcak yerler: Yüksek sıcaklık da elektronik cihazlar için tehlikelidir. Sıcak havalarda, telefonunuzu arabada veya sahilde güneşte kesinlikle bırakmayın.

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Bebek arabası: Ebeveynler bazen aceleyle telefonlarını bebek arabasına bırakabilirler. Bazı araştırmacılar, bunun çocuklar için zararlı olabileceğini ifade ediyor.

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Yastığınızın altında: Uzun süre elektromanyetik radyasyonda durmak, baş ağrılarına ve baş dönmesine sebep olur

yastığın altına telefon koymak ile ilgili görsel sonucu

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