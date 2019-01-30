“ Cep Hesabım ”, şimdi daha hızlı ve keyifli

Ülkemizi dijital dönüşüm ile tanıştıran Kuzey Kıbrıs Turkcell, yüzbinlerce kişinin kullandığı “Cep Hesabım” uygulamasını yeniledi

En ileri teknoloji ürün ve uygulamalarını en avantajlı fiyatlarla sunarken fark yaratan Kuzey Kıbrıs Turkcell tümüyle yenilediği “Cep Hesabım” uygulamasına yeni tasarım yanında kullanıcı dostu ara yüz ekleyerek erişime hız ve keyif kazandırdı.

İnternete erişilebilen her yerde Cep Hesabım ile mobil uygulama kolaylığını yaşayan müşteriler, Cep Hesabım uygulaması sayesinde faturalı ve faturasız hatlarını ihtiyaçlarına göre diledikleri gibi biçimlendirebilirler. Cep Hesabım uygulamasını akıllı telefonuna yükleyenler fatura detaylarını görebilir, ödemeleri bir tıkla gerçekleştirebilir, kontör yükleme ve paket satın alma gibi işlemleri anında yapabilir, tarife veya paketlere göz atarak diledikleri anda satın alma işlemi gerçekleştirebilirler.

Cep Hesabım’da yenilikler saymakla bitmiyor

Sarı Sandık puanlarını görüntüleyerek istenen hediyenin seçilebildiği yeni Cep Hesabım da kullanıcıya ayrıntılı fatura analizini görme, paket veya tarifelerden kalan kullanımları takip etme; limit işlemleri veya diğer hat ayarlarını gerçekleştirebilme, yurt dışında kullanımı, kullanılan servislerle ilgili seçenekleri belirleyebilme olanağı tanınıyor.

Kullanıcıların, GSM numarası ve süper şifre kullanarak giriş yapabildiği Cep Hesabım uygulamasını süper şifresini bilmeyen veya hatırlamayanlar 8780’e SİFRE yazarak yeni şifre alıp kolaylıkla kullanabiliyor.

Paketini Cep Hesabım’dan yükleyen GB kazanıyor

Aylık Cepten 10GB, 20GB ve 30GB internet paketlerinden birini Cep Hesabım uygulaması veya kktcell.com üzerinden başlatan Turkcell müşterileri 6 GB’a varan hediye Dijital Cepten İnternet paketleri kazanıyorlar. Gnçtrkcll müşterileri ise, Gnçtrkcll paketlerini Cep Hesabım uygulaması veya kktcell.com’dan yükledikleri takdirde 4GB'a varan hediye internet kazanma şansı yakalıyor.

Detaylı bilgi için kktcell.com’dan ulaşabilirsiniz.