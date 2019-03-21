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Buzullarla ilgili gerçekler

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Dünyamızın karşı karşıya kaldığı en büyük risklerin başında küresel ısınma geliyor. Küresel ısınmanın yıkıcı etkileri ise saymakla bitmiyor. Ancak şüphesiz ki, kutuplardaki buzulların erimesi şu anda görebildiğimiz en somut etkiler arasında...

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Buzullarla ilgili gerçekler
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Peki dünyamızdaki tüm buzullar eridiğinde yeni dünya haritası nasıl olacak?

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Buzulların erimesiyle dünyamızın su seviyesi yükselirken birçok kara parçası da sular altında kalacak.

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Sulara gömülecek toprak parçaları arasında Miami, New York, Sindey, Shanghai, Buenos Aires gibi dünyanın en önemli kentleri de yer alıyor.

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Business Insider, küresel ısınmanın etkisiyle eriyecek olan buzullardan yola çıkarak bir çalışma yaptı. İşte kutuplardaki tüm buzullar eridiğinde yeniden şekillenecek dünyamızın yeni haritası...

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ABD'nin dünyaca ünlü birçok kenti tarihe karışma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

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ABD'nin doğusundaki ve batısındaki sahil şeridi kilometrelerce okyanusa dahil olacak. Avrupa kıtası için de benzer durum söz konusu.. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, Hollanda'nın çok büyük bir bölümü sular altında kalırken, Londra ve Venedik gibi şehirler haritadan silinecek.

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Asya kıtasındada 160 milyon insanın yaşadığı Bangladeş, okyanus suları tarafından yutulacak. Yine benzer şekilde Hindistan'ın en önemli kentlerinden olan ve 4,6 milyon insanın evi olan Kalküta da eriyen buzulların kurbanı olacak.

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Avustralya'da insanların yaşadığı sahil şeridinin yüzde 80'i sular altında kalacak.

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Çin, Kore Yarımadası ve Japonya üçgeninde Güney Çin Denizi bölgenin tam anlamıyla kabusu olacak. Shanghai'ın neredeyse tamamı sularla kaplı olacak.

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Güney Amerika'da Amazon ormanları havzası ve Paraguay nehir havzasında yaşanacak olan hareketlilik Buenos Aires ve Paraguay'ın çok büyük bir kısmını haritadan silecek.

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İşte buzulların erimesi sonrasında oluşacak olan yeni dünya haritası...

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