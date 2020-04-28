"Bu virüs doğal değil"

Prof. Dr. Tasuku Honjo “Koronavirüs kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmış olsaydı, böyle tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemezdi. Doğaya göre, sıcaklık her ülkede farklıdır. Doğal olsa idi, sadece Çin ile aynı sıcaklığı olan ülkeleri olumsuz etkilerdi. Buna göre koronavirüs İsviçre gibi bir ülkede de aynı şekilde yayılıyor çöl bölgelerinde de aynı oranda yayılıyor"

Pek çok teorisyene göre II. Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığı etkileyen en önemli olaylardan birisi olarak gösterilen yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmakta. Nobel ödüllü Japonya Fizyoloji Tıp Profesörü olan Prof. Dr. Tasuku Honjo, koronavirüsün Çin tarafından üretildiğini iddia etti.

Çin’de ortaya çıkan salgınla ilgili Çin yönetiminin sorumluluk almaması ve üstelik bunun aksi politikalar yürütmesi, dünyadaki pek çok ülkeden de tepki çekiyor. Ayrıca, koronavirüsün doğal olarak ortaya çıkmış olamayacağı yönündeki iddialar da dillendirilmeye başladı. Son olarak, 2018 yılı Nobel Ödülü sahibi, Japonya Fizyoloji Tıp Uzmanı, Prof. Dr. Tasuku Honjo, koronavirüsün (Kovid-19) doğal yollarla oluşmadığını Çin tarafından bilinçli bir şekilde üretildiğini iddia etti.

“KORONAVİRÜS DOĞAL DEĞİL, ÇİN ÜRETTİ”

Japon bilim insanı Prof. Dr. Tasuku Honjo, koronavirüsle ilgili olarak “Koronavirüsün doğal olmadığını yüzde 100 güvenle söyleyebilirim, yarasalardan da gelmedi, Çin bunu üretti.” şeklinde iddiayı ortaya attı. Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili, geçen hafta bir açıklama yapmış ve koronavirüs “kesinlikle yapay bir virüs değil” demişti. Prof. Dr. Tasuku Honjo’nun virüse ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Koronavirüs kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmış olsaydı, böyle tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemezdi. Doğaya göre, sıcaklık her ülkede farklıdır. Doğal olsa idi, sadece Çin ile aynı sıcaklığı olan ülkeleri olumsuz etkilerdi.”

“40 YIL ARAŞTIRMA YAPTIM, VİRÜS DOĞAL DEĞİL”

“Buna göre koronavirüs İsviçre gibi bir ülkede de aynı şekilde yayılıyor çöl bölgelerinde de aynı oranda yayılıyor. Doğal olsaydı, soğuk yerlerde yayılır, ancak sıcak yerlerde ölürdü. Hayvanlar ve virüsler üzerinde 40 yıl araştırma yaptım, doğal değil.”

4 YIL VUHAN LABORATUVARINDA ÇALIŞTIM: VİRÜS YAPAY

“Doğal değil, üretildi ve virüs tamamen yapay. 4 yıldır Çin Vuhan laboratuvarında çalışıyorum orayı tamamen tanıdım ve tüm personeller bu laboratuvarı tanır.”

“ÇİN YALAN SÖYLÜYOR BU GERÇEK BİR GÜN HERKESE AÇIKLANACAK”

“Bugüne kadarki tüm bilgi ve araştırmalarıma dayanarak koronavürüsün doğal olmadığını yüzde 100 güvenle söyleyebilirim. Virüs yarasalardan ortaya çıkmadı. Bu virüsü, Çin üretti. Belki, bu açıklamalarımdan dolayı hükumet, Nobel ödülümü geri alabilir ama Çin yalan söylüyor ve bu gerçek bir gün herkese açıklanacak.”

BAĞIŞIKLIK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPTI

34 yıldır Kyoto Üniversitesi’nde görev yapan Tasuku Honjo, Allison’dan bağımsız olarak yürüttüğü çalışmada, bağışıklık hücrelerinde bir protein tespit etti ve tespit ettiği proteinin farklı bir şekilde nasıl fren görevi görebileceği yönünde çalışmalara başladı. Honjo’nun yöntemi doğrultusunda yapılan terapiler, kansere karşı mücadelede etki gösterdi.

Japon profesör Honjo, 2018 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı. ABD’li James Allison ve Japon Tasuku Honjo, vücut bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı savaşmasını konu alan çalışmaları sayesinde Nobel Tıp Ödülü’nü almaya hak kazandı.