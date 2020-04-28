banner411
banner69
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
36 0
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
69 0
 
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
158 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
30 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
18 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
66 0
"Yabancı futbolcular ekonomik olarak zorlamaz"
129 0
banner440

"Bu virüs doğal değil"

banner27

Prof. Dr. Tasuku Honjo “Koronavirüs kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmış olsaydı, böyle tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemezdi. Doğaya göre, sıcaklık her ülkede farklıdır. Doğal olsa idi, sadece Çin ile aynı sıcaklığı olan ülkeleri olumsuz etkilerdi. Buna göre koronavirüs İsviçre gibi bir ülkede de aynı şekilde yayılıyor çöl bölgelerinde de aynı oranda yayılıyor"

"Bu virüs doğal değil"

Pek çok teorisyene göre II. Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığı etkileyen en önemli olaylardan birisi olarak gösterilen yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmakta. Nobel ödüllü Japonya Fizyoloji Tıp Profesörü olan Prof. Dr. Tasuku Honjo, koronavirüsün Çin tarafından üretildiğini iddia etti.

Çin’de ortaya çıkan salgınla ilgili Çin yönetiminin sorumluluk almaması ve üstelik bunun aksi politikalar yürütmesi, dünyadaki pek çok ülkeden de tepki çekiyor. Ayrıca, koronavirüsün doğal olarak ortaya çıkmış olamayacağı yönündeki iddialar da dillendirilmeye başladı. Son olarak, 2018 yılı Nobel Ödülü sahibi, Japonya Fizyoloji Tıp Uzmanı, Prof. Dr. Tasuku Honjo, koronavirüsün (Kovid-19) doğal yollarla oluşmadığını Çin tarafından bilinçli bir şekilde üretildiğini iddia etti.

“KORONAVİRÜS DOĞAL DEĞİL, ÇİN ÜRETTİ”

Japon bilim insanı Prof. Dr. Tasuku Honjo, koronavirüsle ilgili olarak “Koronavirüsün doğal olmadığını yüzde 100 güvenle söyleyebilirim, yarasalardan da gelmedi, Çin bunu üretti.” şeklinde iddiayı ortaya attı. Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili, geçen hafta bir açıklama yapmış ve koronavirüs “kesinlikle yapay bir virüs değil” demişti. Prof. Dr. Tasuku Honjo’nun virüse ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Koronavirüs kendiliğinden doğal olarak ortaya çıkmış olsaydı, böyle tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemezdi. Doğaya göre, sıcaklık her ülkede farklıdır. Doğal olsa idi, sadece Çin ile aynı sıcaklığı olan ülkeleri olumsuz etkilerdi.”

“40 YIL ARAŞTIRMA YAPTIM, VİRÜS DOĞAL DEĞİL”

“Buna göre koronavirüs İsviçre gibi bir ülkede de aynı şekilde yayılıyor çöl bölgelerinde de aynı oranda yayılıyor. Doğal olsaydı, soğuk yerlerde yayılır, ancak sıcak yerlerde ölürdü. Hayvanlar ve virüsler üzerinde 40 yıl araştırma yaptım, doğal değil.”

4 YIL VUHAN LABORATUVARINDA ÇALIŞTIM: VİRÜS YAPAY

“Doğal değil, üretildi ve virüs tamamen yapay. 4 yıldır Çin Vuhan laboratuvarında çalışıyorum orayı tamamen tanıdım ve tüm personeller bu laboratuvarı tanır.”

“ÇİN YALAN SÖYLÜYOR BU GERÇEK BİR GÜN HERKESE AÇIKLANACAK”

“Bugüne kadarki tüm bilgi ve araştırmalarıma dayanarak koronavürüsün doğal olmadığını yüzde 100 güvenle söyleyebilirim. Virüs yarasalardan ortaya çıkmadı. Bu virüsü, Çin üretti. Belki, bu açıklamalarımdan dolayı hükumet, Nobel ödülümü geri alabilir ama Çin yalan söylüyor ve bu gerçek bir gün herkese açıklanacak.”

BAĞIŞIKLIK ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPTI

34 yıldır Kyoto Üniversitesi’nde görev yapan Tasuku Honjo, Allison’dan bağımsız olarak yürüttüğü çalışmada, bağışıklık hücrelerinde bir protein tespit etti ve tespit ettiği proteinin farklı bir şekilde nasıl fren görevi görebileceği yönünde çalışmalara başladı. Honjo’nun yöntemi doğrultusunda yapılan terapiler, kansere karşı mücadelede etki gösterdi.

Japon profesör Honjo, 2018 yılında Nobel Tıp Ödülü’nü kazandı. ABD’li James Allison ve Japon Tasuku Honjo, vücut bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı savaşmasını konu alan çalışmaları sayesinde Nobel Tıp Ödülü’nü almaya hak kazandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.