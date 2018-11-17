Binlerce yıllık gizem çözüldü mü?

Anadolu’dan İzlanda’ya pek çok yerde batmış olabileceği öne sürülen efsanevi medeniyet, bu seferki iddiaya göre Avrupa’nın güneybatısında bulundu.

İspanya’nın güney kesiminde araştırma yapan uzmanlar, Atlantis’i bulmuş olabileceklerini iddia etti.

İngiliz uzmanlar, önceden Romalılar ya da Yunanlılara ait olduğu düşünülen kalıntıların, aslında Atlantis’e ait olabileceğini öne sürdü.

Uydu görüntülerini inceleyerek, binlerce yıllık gizemin çözülmüş olabileceğini belirttiler.

Bu bölge, Endülüs’teki Cadiz kentinin kuzeyinde, önceden deniz olduğu düşünülen Donana Milli Parkı’nda.

Uydu görüntülerinde uzmanlaşan özel şirket Merlin Burrows, bu iddiaları görüntülerle destekledi.

Bölgedeki çok sayıda ada, açık açık görülüyor.

Şirket için çalışan tarihçi Tim Akers, sadece Atlantis’i değil, bu bölgedeki insanların inanılmaz derecede gelişmiş bir medeniyet kurduğunu da gördüklerini iddia etti.

Bölgede bulunan bir betonda yapılan analizin, bu iddiayı desteklediğini vurguladı.

“İtalya’da yapılan testlerin sonucuna göre, bu yapılar antik Roma ve Yunan medeniyetlerinden daha eski ve gelişmiş” dedi.

Yunan filozof Eflatun’un (Platon) belirttiği sur kalınlığı da, İngiliz araştırmacıların bulduğu kalıntılara yakın.

Bu surların, sular altında kalarak yıkıldığı görülüyor.

Milattan önce (M.Ö.) 400’lü yıllarda doğduğu tahmin edilen Eflatun’un efsanevi kent hakkında yazdıkları, gizem meraklılarının dikkatini hâlâ çekiyor.

Eflatun, dünyanın geri kalan bölgelerinden daha ileri seviyede bir medeniyetin var olduğunu iddia ettiği Atlantis’in, M.Ö. 11600 civarında “Tanrıların gazabına uğradığı için” bir gecede battığını öne sürmüştü.

Merlin Burrows, araştırmayla ilgili olarak “Atlantica” adında bir belgesel yaptı.

Belgeselde de Eflatun’un yazdıklarıyla yeni bulunan kalıntılar arasındaki paralellik gözler önüne seriliyor.