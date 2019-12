Bilim insanlarından korkutan fotoğraf

Küresel ısınmanın Dünya'nın su seviyesini artırdığı gerçeği bilim insanlarının gökyüzünden çektiği fotoğraflar ve analizlerle korkutucu bir şekilde gözler önüne serildi.

ABD'nin en saygın hakemli dergilerinden biri olan Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yer alan araştırmada Grönland'taki Store Buzulu'nun erimesinin korkunç boyutlarda ortaya çıktı.

ABD’nin multi-disipliner bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), küresel ısınmanın korkutucu sonuçlarını ortaya çıkaran bir makale yayımladı. ABD basınında da geniş yer bulan araştırmada Grönland’daki buzullarda dev çatlamalar ve sızıntılar olduğu fotoğraflarla ortaya çıkıyor.

Bilim insanları buzullarda yaşanan bu değişimlerin su seviyesini yükselteceğini açıkladı.

Bilim insanları bu sızıntı ve çatlaklardan oluşan su akışının denizlerin yükselmesine ciddi bir şekilde sebep olacağını açıklarken, Grönland ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Store Buzulu’nun 2018 yılının Temmuz ayında kırıldığını ve sadece 5 saat boyunca “dünyanın en yüksek şelalesi” olduğunu aktaran bilim insanları, bu sebeple buzulların hızla kopacağını duyurdu. Buzulların yarıkları arasında göletler olduğunu aktaran Cambridge Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Thomas Chudley, “028 ismi verilen göl 7 Temmuz 2018’de oluştu ve bu süre zarfında her 3 saniyede bir olimpik yüzme havuzu boyutunda su denize döküldü” ifadesini kullandı.

Thomas Chudley’nin yürüttüğü araştırmada Grönland’daki bir buzul üzerinde oluşan gölün dolu hali ve suyunu denize boşalttıktan sonraki hali gözler önüne serildi.

Araştırmayı yürüten Thomas Chudley, buzul üzerinden GPS’e sahip insansız hava araçları ile çekilen 900’ü aşkın fotoğrafı kullanarak görüntüleri elde ettiklerini söyledi.