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Bilim insanlarından korkutan corona virüsü açıklaması

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Corona virüsü salgınında üzerinde durulmayan bir detay çocukların hastalığı ne oranda yetişkinlere bulaştırdığıydı... İsviçre'de yapılan bir araştırmada, "Çocuklar da yetişkinler gibi Covid-19'u bulaştırabilir" sonucu çıktı

Bilim insanlarından korkutan corona virüsü açıklaması

İsviçre’nin Cenevre Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesi Hastanesi’nde görevli bilim insanları, çocukların da yetişkinler gibi Covid-19 bulaştırdığına kanaat getirdi…

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda çocukların da yetişkinler kadar hastalığı bulaştırma ihtimalinin olduğunu sonucunu çıkardı.

“AKSİ KANIT ÇIKMAZSA…”
Araştırmayı yürüten bilim insanları, “Hastalığı hafif ya da semptom göstermeden geçirmelerine rağmen çocukların da hastalığı bulaştırdıklarını kabul etmek gerek, tabii aksini gösteren bir araştırma ve kanıt ortaya çıkmazsa. Verilerimiz yetişkinlerle çocukların aynı oranda virüs taşıdığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Uzmanların yaptığı araştırmaya 7 günlük ve 16 yaş aralığındaki 23 çocuğun katıldığı belirtilirken bunlardan sadece 2’sinin yetişkinlerle aynı oranda virüs taşıdığı belirtildi. İsviçre’de yapılan araştırma, Emerging Infectious Diseases isimli tıp dergisinde yayınlandı.

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