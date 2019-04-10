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Bilim insanları açıkladı!

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Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.

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Bilim insanları açıkladı!
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 İşte kara delikten ilk fotoğraf

 

Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı.

Merakla beklenen basın toplantısı başladı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu. 

BUGÜNE KADAR ÇEKİLEN İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI

BUGÜNE KADAR ÇEKİLEN İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu kare 'Proje EHT' isimli proje kapsamında gerçekleştirilebildi.

DÜNYA'DAN 53 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

DÜNYA'DAN 53 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

Söz konusu fotoğraftaki kara delik 'galaxy M87'de (Messier 87) yer alıyor.

Messier 87 gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

İLK ADIM 2017'DE ATILMIŞTI

İLK ADIM 2017'DE ATILMIŞTI

Bilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

"EİNSTEİN'IN TEORİSİNE KATKI SUNACAK"

"EİNSTEİN'IN TEORİSİNE KATKI SUNACAK"

Kara delikler ile ilgili elde edilen bulguların Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacağı belirtiliyor.

Söz konusu teori, 1905 yılında yer çekimi kanunlarıyla diğer doğal güçlerin arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulmuştu.

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