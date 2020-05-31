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"Aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz"

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Almanya’da corona virüsü aşı çalışmaları yapan araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" dedi

"Aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz"

Corona virüsü salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Almanya’nın Mainz kentinde bulunan bir araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin corona aşısının klinik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

KLİNİK TESTLER İÇİN ONAY ALINDI

Şahin, geliştirdikleri aşının laboratuvar testleri tamamladığını, klinik testler için onay aldığını açıkladı. Prof. Şahin, 23 Nisan’da klinik çalışmalar için aşıyı ABD ve Avrupa’da gönüllü insanlara uyguladıklarını belirterek, ilk klinik sonuçlarının temmuz ayı başında almayı beklediklerini ifade etti.

Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı.

1,5 MİLYAR EURO'YA MAL OLUYOR

Prof. Şahin, aşı geliştirme maliyetinin 1,2 ile 1,5 milyar Euro'ya mal olduğunu dile getirdi. Şahin, Alman devletinin projeye finansal destek olmasını beklediğini açıklarken, “Almanya, tarafından ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz” ifadelerini kullandı.

Şahin, aşının seri üretime geçmesi durumunda birlikte çalıştıkları şirketlerin üretim kapasitesine değinerek, 100 milyonlarca kutu aşı üretebileceklerini aktardı.
Şahin, geliştirdikleri aşının hastanın bağışıklık sistemini corona virüse karşı güçlendirmek üzere çalıştıklarını aktarırken, bağışıklık sistemine zarar vermeyecek şekilde aşıyı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

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