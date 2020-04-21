Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, ülke genelinde alınan koronavirüs önlemlerine uyulmasını isteyerek, ‘Aşısız normalleşme olmayacak’ ifadesinde bulundu

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Schaade, ülke genelinde alınan Covid-19 önlemlerine uyulmasını isteyerek, ”Aşısız normalleşme olmayacak’ dedi.

Covid-19 enfekte sayısının azaltılması için çabaladıklarını anlatan Schaade, ”Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Ancak durum hala ciddi. Görünürde salgının sonu yok, yani virüs gitmedi. Vaka sayısı tekrar artabilir” uyarısında bulundu.

Schaade, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.

KISITLAMALARI GEVŞETMEYE BAŞLAYAN ÜLKELER

Haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve işyerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesi dünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

ALMANYA

Kapalı alanı 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına dünden itibaren izin verildi.

Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da dünden itibaren yeniden çalışmaya başlıyor.

Spor salonları, restoran ve barlar ise hâlâ kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

ÇEKYA

Çekya’da hükümetin açıkladığı beş aşamalı sınırlamaların kaldırılması programı dünden itibaren başladı.

Otomobil bayileri ve pazar yerleri dünden itibaren yeniden açıldı.

Yine dünden itibaren profesyönel sporcular sportif faaliyetlerine dönebilecek, en fazla 10 kişinin katıldığı düğünlere izin verilecek.

Çekya yurttaşlarına ülke dışına seyahat izni de tanındı. Ancak geri dönenlerin iki hafta boyunca kendilerini izole etmeleri isteniyor.

27 Nisan’dan itibaren ise 200 metrekare kapalı alanı bulunan dükkanların açılmasına izin verilecek.

NORVEÇ

Anaokulları ve sağlık klinikleri dünden itibaren yeniden açıldı.

Çocukların kendi oyuncaklarını anaokuluna getirmelerine ise izin verilmiyor ve anaokulu çalışanlarına ‘Çocukları olabildiğince uzun süre açık havada tutun’ çağrısı yapılıyor.

27 Nisan’dan itibaren ise ilkokul, orta okul ve liseler açılıyor.

POLONYA

Polonya hükümeti de sınırlamaların kaldırılması için dört aşamalı bir plan hazırlandığını duyurdu.

İlk aşama dünden itibaren yürürlüğe girmiş durumda. Parklar ve ormanlık alanlar dün yeniden ziyaretçilere açıldı.

Dünden itibaren egzersiz amaçlı yürüyüşe izin verildiği belirtilse de herkesten iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları isteniyor.

Kapalı alan genişliği 100 metrekareden az olan işletmelerin açılmasına izin verildi. Ancak kasa önünde dörtten fazla kişinin kuyruğa girmesi yasak.

100 metrekareden büyük işletmeler ve kiliselerde ise 15 metrekare başına bir kişiye izin verilecek.