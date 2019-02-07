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Antarktika’da kayıp bir şehir mi var?

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Rusya’nın Antarktika’da bilimsel araştırmalar yaptığı bölgede buzulların altında antik bir kayıp şehrin olabileceği iddia edildi.

Antarktika’da kayıp bir şehir mi var?
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YouTube kanalında yayımlanan bir belgeselde Rusya'nın Antarktika'daki bilimsel araştırmaların yapıldığı bölgede buzulların altında bir anomali keşfedildiği ve bunun antik bir kayıp şehrin varlığına işaret edebileceği belirtiliyor.

Rusya'nın Antarktika'daki Vostok İstasyonu'nun doğusunda, yüzeyi buzul kütlesinin yaklaşık 4 bin metre aşağısında bir göl bulunduğunu ve gölün yüzeyinin deniz seviyesinin 500 metre altında olduğu iddia edildi. 
 

Belgeselde buzulaltı gölünde 2012'de bir delik açıldığı ve gölün altında 15 milyon yıllık 3 bin 500'den fazla canlı türüne rastlandığı önü sürülüyor.
 

The Real Secrets Hidden in Antarctica (Antarktika'da Saklanmış Gerçek Sırlar) isimli belgeselde, Rus uzmanların, gölün yer kabuğunun incelmesi veya eski bir kentin varlığıyla oluştuğu yorumları yapılıyor. 
 

Belgeselde "Delme işleminde 15 milyon yıl öncesine dayanan canlı bakteri örnekleri bulundu. Bilim insanları 3 bin 500'den fazla canlı ve zengin fosil kanıtları olduğunu söylüyor. Ancak gölde büyük bir manyetik anomali olduğu da belirtiliyor" yorumu yapılıyor. 
 

Belgeselde ayrıca Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) uzmanların da bölgede araştırma yapmak istedikleri belirtiliyor.
 

NASA'nın Jet İtici Güç Laboratuvarı Güneş Sistemi Keşfi Bölümü uzmanlarından Kevin Hand, "Buzulların altında saklanmış su birikintisinin güneş ile teması yok" dedi.

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