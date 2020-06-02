Anonymous yayınladığı video ile korku saldı

Anonymous korkunç bir video yayınladı. Sosyal medya sitelerinden paylaşılan tehdit dolu içerik, korku yarattı

ABD’de gerçekleşen ırkçı eylemler nedeniyle Anonymous korkunç bir video yayınladı ve herkesin büyük korku yaşamasına neden oldu. Videoda yer alan bir karakter her zamanki tipik hacker maskesi takmıştı ve devlet teşkilatlarına tehditler savuruyordu. Onların bu tür eylemlerine artık alıştık diyebiliriz. Ancak videoyu izledikten sonra, bu seferkinin gerçekten de farklı olduğunu anlayacaksınız.

Kendilerini adeta bir film kahramanı gibi gören ve buna göre davranan hacker grubu, gizli siyasi teşkilatları bloke etmesiyle biliniyor. Peki grup üyesi nasıl bir açıklama yaptı? Dilerseniz konuşmasına ayrıntılı olarak bir göz atalım.

Hacker grubu videoda, “İnsanları öldüren ve suç işleyen devlet memurlarının bizim gibi suçtan hüküm giymeleri gerekir. Aksi takdirde istediklerini yapabilecekleri bir belgeleri olduklarına inanırlar. Yalnızca birkaç kötü polisin tüm iyi polislerin adını lekelediğini iddia edeceksiniz ancak bu kötü polisler, insanlara ve bu kötü polislere ceza vermeyi reddeden sizlere karşı suç işlerken diğer ‘iyi’ polisler orada durursa ne olacak?

İnsanlar bu yolsuzluktan ve insanları koruma sözü vermiş bu kurumun şiddetinden artık sıkıldı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan olaylardan sonra birçok insan, sizlerin burada bizi korumak için değil, bizi bastırmak ve suçlu egemen sınıfın isteklerini yerine getirmek için bulunduğunuzu anlamaya başladı.

ontrolü elinde tutan insanların düzenini sağlamak için buradasınız, kontrol edilen insanların güvenliğini sağlamak için değil. Hatta, elit kesimin küresel baskı mekanizmasını devam ettirmek için kullandığı mekanizmanın ta kendisi sizsiniz.

Dünya artık gözünü açmaya başlıyor ve bir sonuç olmadan dökülen her kan artık insanları daha da sinirlendiriyor. Bu memurlar cezai suçlamalarla cezalandırılmalı ve özellikle Memur Chauvin cinayetle yargılanmalı. Maalesef sizin yozlaşmış adalet sisteminize güvenmiyoruz, bu nedenle işlediğiniz suçları dünyanın gözleri önüne sereceğiz. Biz büyük bir grubuz. Bizi bekleyin.” denildi.

Kısaca özetlemek gerekirse bu grup, devletlerin gizli belgelerini açığa çıkarmakla tehdit ediyor. Şimdilik ellerinde nasıl bir koz olduğu bilinmese bile, yine de korkunç sonuçlar doğurabilir.