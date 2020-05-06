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ABD’li uzmandan kritik salgın çıkışı

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Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi Direktörü Michael Osterholm, corona virüsünün merkez üssü ABD'de nüfusun yüzde 70'ine bulaşmadan yavaşlamayacağını söyledi

ABD’li uzmandan kritik salgın çıkışı

Çin’in Wuhan kentinde 2019’un sonunda ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak hızla can almaya başladı. Neredeyse görülmediği ülke kalmayan salgında worldometers’ın verilerine göre 3.7 milyondan fazla insana virüs bulaştı, 258 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

UZUN BİR YOL VAR

Tüm dünya salgının ne zaman yavaşlayarak hayatın normale döneceğini merak ediyor. Resmi rakamlara göre 71 binden fazla can kaybıyla virüsün en çok etkilediği ülke olan ABD’den bu soruya yanıt olabilecek bir açıklama geldi.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) Direktörü Michael Osterholm, bunun için önümüzde uzun bir yol olduğunu söyledi.

YÜZDE 5-15 SEVİYESİNDE

Salgını dokuz aşamalı bir oyuna benzeten Osterholm, dünyanın şu anda ikinci aşamada olduğunu söyleyerek, “Covid-19 ABD nüfusunun yüzde 60-70’ine bulaştıktan sonra yavaşlayacak. Şu an bulaşma yüzde 5-15 seviyesinde” dedi.

Osterholm, “Henüz nüfusun yüzde 5-15’ine bulaşan virüsün ne kadar acı ve ekonomik sıkıntıya yol açtığını bir düşünün. Uyan dünya! Salgının bir anda biteceğini söyleyen boş laflara inanmayın” ifadelerini kullandı.

CIDRAP’ın daha önce yaptığı bir çalışmada, salgının 18-24 ay daha devam edebileceği ve olası bir ikinci dalganın sonbahar-kış aylarında etkili olabileceği belirtilmişti.

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