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ABD’li uzmandan ikinci dalga için korkutan tarih

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Corona virüsüyle ilgili olası ikinci dalga ihtimali gündemden düşmezken, ABD'li Prof. Dr. Greg Poland'ın açıklaması endişe yarattı. Poland, ikinci dalganın grip salgınıyla aynı döneme denk gelme ihtimali olduğunu öne sürdü

ABD’li uzmandan ikinci dalga için korkutan tarih

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok bölgede önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili planlar yapılıyor.

Salgının belli oranda kontrol altına alındığı düşünülse de, olası bir ikinci dalga ihtimali de gündemden düşmüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) verileri daha önceki virüslerin bu konuda ışık tutabileceğini gösteriyor.

Greg Poland.

CDC’ye göre 1960’ların ortasında etkili olan corona virüslerinin sonbahar ve kış aylarında zirve yaptığı görülüyor. Mayo Clinic’te görevli Prof. Greg Poland, Covid-19’un da benzer bir yol izleyebileceğini ifade etti.

SAĞLIK SİSTEMLERİ SARSILIR

Poland’a göre eğer bu gerçekleşirse, corona virüsünün ikinci dalgası grip salgını döneminin başlangıcına denk gelecek. Poland, hem Covid-19’un hem de grip salgınının aynı anda yaşanmasının sağlık sistemlerini derinden sarsabileceğini ve ölüm oranlarının çok yükselebileceğini söyledi.

EN AZ 18 AY DAHA…

2009’da etkili olan ve domuz gribi olarak bilinen H1N1 de ABD’yi bahar aylarında vurmuş ve aylar sonra sonbahar ile kış aylarında ikinci dalga yaşanmıştı.

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi de dün yaptığı açıklamada corona virüsü salgınının yakın tarihte bitmesinin mümkün olmadığını ve 18-24 ay daha devam edeceğini öne sürmüştü.

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