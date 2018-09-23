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558 milyon yıllık sırrı kolesterol çözdü

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Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyazdeniz kıyılarında bulunan 558 milyon yıllık bir fosilde kolesterol molekülleri tespit edildi

558 milyon yıllık sırrı kolesterol çözdü
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Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) uzmanlarının bu keşfiyle bilim insanlarının üzerinde onlarca yıldır çalıştığı Dickinsonia adlı fosilin bir hayvana ait olduğu kesinlik kazandı.

"Paleontoloji'nin kutsal kasesi" olarak kabul edilen fosilin daha önce bir mantara ya da dev bir amibe ait olabileceği düşünülüyordu. Halkalı denizanasına benzeyen fosilin bir mantara ait olduğunu gösterebilecek bir kimyasal yapıya rastlanmadı.

Bu keşifle, 140 santimetre boyundaki Dickinsonia fosili, en eski hayvan fosili olarak kayıtlara geçti.

'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'

Dickinsonia'nın çok hücreli basit yaşam formlarının yeryüzüne yayılmaya başladığı Ediakara Çağı'nda yaşadığı belirtiliyor.

ANU'dan Prof. Jochen Brocks, "Bulduğumuz yağ molekülleri, bu hayvanların 558 milyon yıl öncesinde yaşadıklarını kanıtlıyor" dedi.

Brocks, "Bilim insanları 75 yıldır, Ediakara dönemine ait Dickinsonia ve diğer tuhaf fosillerin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak bir doktora öğrencisinin getirdiği sonuçları görünce gözlerimize inanamadık" diye konuştu.

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