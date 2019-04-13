4G ve 5G ile ilgili çalışmalar tamamlandı

Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde KKTC’nin dijital dönüşümü konuşuldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 3 yılda 16 milyar liralık yatırım yapacaklarını aktardı

İstanbul’da ilk kez bu yıl Turkcell Teknoloji Zirvesinde gerçekleşen panelde KKTC’nin dijital dönüşümü konuşuldu.

Panele ev sahipliği ve moderatörlük yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Harun Maden konusuna ve uzmanlığına göre konuşmacılara sorular yöneltti.

Açılış konuşmasında bu yıl Turkcell’in 25, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de 20’inci yılını kutladığını belirten Harun Maden panelin amacının KKTC de Dijital Dönüşümü, iletişim, ekonomi ve toplum açısından ele almak olduğunu söyledi.

Maden, ”Bu panelin konu ile ilgili paydaşların birlikte konuşabilmelerine bir giriş olması ve dijital dönüşüme olan duyarlılığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumuna yansıtılması ve hayata geçirilmesinde öncü olmamamızı amaçlıyoruz.” dedi.

Panel ’in sonunda konuşmacılar basının sorularını da yanıtladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan panelde kedisine yöneltilen bakanlık olarak KKTC’nin dijital dönüşümü için stratejilerinin ne olduğu ve hangi çalışmalar içinde olunduğu sorusunu cevapladı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ülkemizdeki değişim ve dönüşüm için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tolga Atakan, bugüne kadar bu alanda dünyadaki gelişmelere ve ilerleyen teknolojiye ayak uydurmanın mümkün olamayacağı hızda işler yapıldığını aktardı.

“Gelişim göz önüne alındığında vatandaşın yüzünü güldürmeyen bir yapı ortaya çıktı” diyen Bakan Atakan, görevi devraldıktan sonra ortaya bir perspektif konulduğunu ve bu alandaki uygulamaların hayata geçirme noktasına gelindiğinin müjdesini verdi.

KKTC’nin turizm ve eğitim adası olarak adlandırıldığını ancak üniversitelerdeki öğrencilerin potansiyelini yansıtabilecek “bilişim adası” perspektifini de ortaya koyduklarını söyledi.

Bilişim ve iletişimde dönüşüm ve değişim için altyapı konusunda ciddi bir çalışma yapıldığını anlatan Bakan Atakan, fiber optik ağını 2 bin 500km’ye çıkarmak için ihale hazırlıklarının Temmuz 2019’da başlayacağını, saha dolaplarının sayısını ise 620’ye çıkararak fiber altyapının doğrudan evlere ulaştırmak için gerekli teknik çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Bununla birlikte ilgili yasal düzenlemelerin ise Haziran sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesini hedeflendiğinin altını çizen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, sürecin sonunda dünyanın yakaladığı hıza erişebilmeyi mümkün hale getiren altyapının tamamlanmış olacağını ifade etti.

Bakan Atakan son olarak 4G ve 5G konusundaki çalışmaların tamamlandığını, bunu hayata geçirecek ihalenin sonuçlanmasıyla birlikte dönüşümü tamamlamayı hedeflendiğini anlattı.

“SON 6 YILDA SEKTÖR %84’E VARAN BİR BÜYÜME GÖSTERDİ”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük kendisine yöneltilen regülatörün yapılan çalışmalarının önemi nedir? KKTC’de dijital dönüşüme hazır mıyız? Kurum olarak bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir ve neler yapılması gerekir sorusunu şöyle yanıtladı:

Bürüncük, ülke olarak ne noktada bulunduğumuza dair bilgiler paylaşarak sözlerine başladı.

“Sektörün sağlıklı şekilde gelişmesi, gerekli yatırımların doğru ve yeterli olarak yapılması, sürdürülebilir bir sektör için rekabetçi bir pazarın gelişmesi, anlaşmazlıkların çözümü, tüketici menfaatlerinin gözetilmesi, güvenlik ve gizlilik konusunun hassasiyeti olarak dijital dönüşüm için regülatör hayati önem taşımaktadır.” dedi.

Bürüncük, “2018 yılı yetkilendirilmiş 55 servis sağlayıcı bulunmaktadır. Bu 55 farklı işletme anlamına gelmiyor, işletmeler farklı konular için farklı yetkilendirme alabiliyor” dedi.

390 milyon sektör geliri ile 2018 yılının kapatıldığını işaret eden Bürüncük, son 6 yılda sektörün %84’e varan bir büyüme gösterdiğini belirtti.

Bürüncük,“Mobil aktif abone penetrasyonu %100’ün çok üzerindedir. Cep telefonundan internet kullanan 365 bin kullanıcı var. ADSL kullanıcı sayısı ise 19-20 bin arasında değişmekte olup, 80 bin wifi internet kullanıcısı bulunmaktadır. Akıllı cihaz kullanım oranı ise %70’in üzerindedir.” dedi

Bunun yanında abone başına düşen gelir mobilde 26.66 TL sabitte 52.92TL, geniş bantta ise 38.97 TL tutarında olduğunu belirtti.

Dijital dönüşümün birçok teknolojiye indirgenebildiğini söyleyen Bürüncük başında web2.0, mobil geniş bant internet, dijital medya, bulut bilişim, özellikle yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, 3 boyutlu yazıcılar gibi teknolojiler gelmektedir.

%44’lük bir artış ile geniş bant internet kullanıcı sayılarının arttığını küçük dokunuşlarla büyük ivmeler halinde artış göstereceğini belirtti.

Bürüncük, ”E-devlet, evrak yönetim sistemi çalışmalarının tamamlandığını, hızla vatandaşın bu uygulamalarla buluşturulması gerekiyor.” dedi.

Bunun yanında kurumun dijital dönüşüme ilişkin yaptığı çalışmalara da vurgu yapan Bürüncük hızla değişen ve çok fazla dinamiği olan sektörde dijital dönüşme ayak uydurmak ve hazır olmak için çalışmaların sürdürdüklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

ERKAN: “ KIBRIS BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell ile birçok projenin ilk hayata geçirildiği yer olduğunu vurguladı. Birçok ilki Kıbrıs’ta denediklerini belirten Erkan, “Kıbrıs bizim için çok önemli, bir uygulamayı geliştirdiğimiz zaman Kıbrıs’ta tutarsa o uygulama Türkiye’de de tutar.” dedi.

“3 YILDA 16 MİLYARLIKYATIRIM YAPACAĞIZ”

Turkcell'in uzun süredir 5G üzerine çalıştığını anlatan Murat Erkan, "İnternete bağlı 50 milyar cihazı hayata geçirmenin yolu 5G'den geçiyor. Buna hazır olmamız lazım. Bugün İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de 5G sinyalini vermeye başladık" diye konuştu. Turkcell'in kurulduğu günden bugüne 50 milyar liralık yatırım yaptığını aktaran Erkan, 3 yılda 16 milyar liralık ilave yatırım yapacaklarını aktardı. Zirvede ana salondaki konuşmaların yanı sıra 'pazarlama', 'iş', 'yaşam', 'toplum' ve 'bugün' başlıklı 5 ana paralel salon yer aldı. 70 in üzerinde yönetici ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen panellerde, yapay zekâ, dijital insan, akıllı bina ve çevre gibi konular ele alındı. Zirve’ye binlerce yerli ve yabancı konuk ile birlikte basının ilgisi de büyüktü.