40 bin yıllık tay fosili, dünyayı değiştirebilir

Rusya'nın Yakutsk şehrindeki 'Cehennem Kapısı' kraterinde bulunan 40 bin yıllık tay fosili, yeniden hayata döndürülmeye çalışılacak

Bir grup Rus ve Güney Koreli bilim insanı, 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen erkek bir tay üzerinde canlı hücreler ve DNA kalıntısı arıyor.

Tayın yaklaşık 20 günlük iken öldüğü tahmin ediliyor.

Tayın üzerindeki on binlerce yıllık toprak örtüsü temizlendi.

Omurgası boyunca koyu bir şeride sahip olan tayın, yele ve kuyruğu siyah.

Araştırma ekibinden Dr. Semyon Grigoriev, "Neyse ki, hayvanın kas dokuları hasar görmemiş ve iyi korunmuştu, bu sebeple biyoteknolojik araştırm için bu eşsiz buluntudan örnekler almayı başarabildik" dedi.

Bilim insanları, operasyonla soyları tükenmiş türleri klonlayarak hayata döndürmeyi amaçlıyor.

Araştırmaya katılmak için Seul'den Yakukts'a gelen klonlama uzmanı Prof. Hwang Woo Suk, canlı bir hücre bulmayı başarmaları halinde klonlayabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hwang'ın verdiği bilgiye göre, keşfedilen tay, günümüzde yaşayan atlarla kıyaslandığında mamut ve fil gibi hayvanların DNA'sına çok daha fazla benzerlik gösteriyor.

Canlı hücreye rastlanırsa, hücre çoğaltılıp embriyo elde edilecek.

Prof. Hwang, "Klonlamada ise soyu tükenmiş Lenskaya cinsine benzer bir at türü doğum için taşıcıyı anne olarak kullanılabilinir" ifadesini kullandı.