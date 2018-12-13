2019'i geri bırakmamıza sayılı gün kaldı. 2018 pek çok önemli olaylara ev sahipliği yaptı. Peki 2018'de bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?

STEPHEN HAWKİNG HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz bilim insanı 20'li yaşlarından günümüze kadar Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele ediyordu.

MUSK UZAYA ARABA GÖNDERDİ

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile Tesla model otomobil uzaya gönderildi.

YÜZYILIN EN UZUN KANLI AY TUTULMASI

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşti.

TRUMP'TAN 'UZAY ORDUSU' ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, "Silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir uzay kuvvetleri kurulması için gerekli sürecin derhal başlatılması noktasında Savunma Bakanlığı'na talimat veriyorum. Bu büyük bir adım. Hava kuvvetlerimiz olacak, ayrıca uzay kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit" açıklamasını yaptı.

NETFLİX YOUTUBE'U GEÇTİ

130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği hesaplandı. Aynı rapora göre Netflix ilk defa YouTube'u geride bıraktı.

UZAYDA BİR YIL KALAN ASTRONOTUN GENLERİ DEĞİŞTİ

ABD'li Astronot Kelly uzayda geçirdiği bir yılın ardından dünyaya döndü. Ancak dünyaya döndüğünde genetik olarak başka bir insandı. Zira genlerinin önemli bir bölümünün ikiziyle artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

APPLE 1 TRİLYON DOLAR OLDU

Apple 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi oldu. Aynı zamanda Apple bu sayede bu değere ulaşan ilk ABD'li şirket olarak adını tarihe yazdırdı.

CAMBRİDGE ANALATİCA SKANDALI

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin bir veri analizi firması tarafından usulsüz kullanıldığı iddialarının ardından dijital verilerin siyasi kullanımını mercek altına aldı.

BİLİM İNSANLARI İLK KEZ BİR ELEKTRONU DURDURDU

Bilim insanları bir elektronu, güneşin yüzeyinden bir milyon kat daha parlak bir lazer ışın bombardımanıyla ilk kez durdurdu.

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI DEĞİŞTİ

Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin adamı oldu

AVRUPA'YA 'TURUNCU KAR' YAĞDI

Doğu Avrupa'da turuncu kar şaşkınlığı yaşandı.

Meteorologlar bu fenomene, Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu ile kar ve yağmurun karışmasının neden olduğunu açıkladı.

PUTİN'DEN UZAY ADIMI

Putin, Rusya'nın Mars, gezegenimizin tek uydusu Ay ve dış uzay görevlerinin 2019 yılında başlayacağını duyurdu

TEKNOLOJİ MİLYARDERİ KOMÜNİST PARTİ ÜYESİ ÇIKTI

Dünyanın en değerli online alışveriş sitelerinden 'Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ortaya çıktı.

MARS’IN SENİ İLK DEFA DUYULDU

Mars'ın sesi ilk kez duyuldu Kızıl Gezegen Mars'ın yüzeyinde, sismik inceleme aracı InSight tarafından kaydedilen sesler yayımlandı.

AB'DEN GOOGLE'A 4,3 MİLYAR EURO CEZA

AB, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar euro para cezası verdi.

DAVOS: BLOCKCHAİN ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Davos'ta asıl olarak bitcoin ve kripto paralar için geliştirilen, ancak finans dışında ekonominin tüm alanlarında varlık takası için kullanılabilen "blockchain teknolojisinin artık görmezden gelinemeyeceği" vurgulandı