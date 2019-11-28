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18 bin yıllık kalıntı bilim dünyasını ikiye böldü

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Sibirya’da bulunan 18 bin yıllık canlı kalıntısı bilim insanlarını ikiye böldü. Araştırmacılar, çok iyi korunmuş vaziyette bulunan canlının köpek mi yoksa kurt mu olduğuna karar veremiyor.

18 bin yıllık kalıntı bilim dünyasını ikiye böldü

Sibirya’ya yapılan bir keşif bilim dünyasını ikiye böldü. Bilim insanları, bu canlının köpek mi yoksa kurt mu olduğuna karar veremiyor.

Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk civarında 2018'de bulunan yavruya  ‘Dogor’ ismi verildi.   Sibirya'daki buz tabakasının içinde bulunan yavrunun iki aylıkken öldüğü belirtiliyor.    

DNA incelemesi de kesin sonuç vermedi.  bilim insanları, canlının 18 bin yıl önceki buz çağında yaşamış bir köpek ya da kurt olabileceğini söylüyor.  

Bazı araştırmacılar da Dogor’un kurt ve köpek arasındaki evrimin aşamalarından birini gösterdiği görüşünde.    

Bilim insanları modern köpeklerin 15 ila 40 bin yıl önce  bir kurt türünden evrim geçirdiğine inanıyor.  

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