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140 milyon yıllık dinozor kemiği bulundu

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Fransa'da 140 milyon yıllık dinozora ait uyluk kemiği bulundu. 2 metrelik kemik 500 kilo ağırlığında.

140 milyon yıllık dinozor kemiği bulundu
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Fransa'nın güneyinde yapılan arkeolojik kazılarda bu hafta başında dev bir kemik kalıntısı bulundu.

70 arkeoloğun kemiği zarar vermeden çıkarması 4 gün sürdü.
 

İlk incelemelerde kemiğin 140 milyon yıllık olduğu belirlendi.
 

Dinozorların Sauropod olarak bilinen en büyük türüne ait uymuk kemiği tam 500 kilo ağırlığında.

Keşfin şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor kemiği olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

Otçul olan Sauropod'lar dev ağaçlardan meyve toplamak için uzun boyunlara sahipti. 


 

Boyları 18 ile 34 metre arasındaki dinozorların ortalama ağırlığı 100 tondu.

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