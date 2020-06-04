110 milyon yıl önce ölen dinozorun “son akşam yemeği”

Bilim insanları yaptıkları yeni çalışmada, 110 milyon yıl önce öldüğü düşünülen bir buçuk ton ağırlığındaki zırhlı dinozorun fosilinde, dev hayvanın son yediklerinin kalıntısına rastladı

Uzmanlar, söz konusu dinozor fosilinin keşfedilen en iyi korunmuş örnek olduğunu ve bulguların dev canlıların beslenmesine ilişkin bilgi sağladığını aktardı.

Kanadalı araştırmacılar, bir dinozorun 110 milyon yıl önceki son yemeğinin fosilleşmiş kanıtlarını keşfettiler.

Saskatchewan Üniversitesi araştırmacıları yaptıkları yeni çalışmada, 2011 yılında Kanada’da bulunan ve 110 milyon yıl önce öldüğü düşünülen bir buçuk ton ağırlığındaki zırhlı dinozorun fosilini analiz etti.

EĞRELTİ OTLARI VE KÖMÜR PARÇALARI

Borealopelta markmitchell olarak dinozorun, midesinde eğreltiotu yapraklarının yanı sıra çeşitli bitkilere ait dal ve sap örnekleri bulundu. Bazı parçaların üzerindeki kömür parçaları da keşfedildi, bu da büyük dinozorun yangınlarla harap olmuş bir alanda beslendiğini ortaya koydu.

Jeolog Jim Basinger, "Bir dinozorda korunmuş mide içeriğinin bulunması oldukça nadir bir durum, zırhlı dinozorunki bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor midesi” ifadelerini kullandı.

DİNOZOR BESLENMESİNE DAİR YENİ BİLGİLER

Çalışmanın ortak yazarlarından biyoloh David Greenwood, "Araştırmacılar, mide analizde % 88 çiğnenmiş yaprak ve yüzde yedi oranında sap ve dal buldu” dedi.

Bilim insanları eğrelti otlarının kütlesinin bir futbol topu büyüklüğünde olduğunu ve bulguların dinozorların beslenme alışkanlıklarına yeni bir ışık tuttuğunu açıkladı.

Çalışmanın baş yazarı Caleb Brown, dinozorun yemeğinindeki sapların ve eğrelti otlarının spor üreten sporangialarının analizine dayanarak, canlıın ölümünün "ilkbaharın sonundan yaz ortasına kadar" gerçekleşen bir zaman diliminde meydana geldiğini kaydetti.

Brown, “Bu yeni çalışma, büyük otçul dinozorların beslenmesi hakkında bildiklerimizi değiştiriyor. Bulgularımız, hayvanın çevresi ile etkileşimi hakkında bize söyleyebilecekleri için de dikkat çekici, çünkü bunları dinozor iskeletinden edinemiyoruz” açıklamasını yaptı.

EN BÜYÜK ZIRHLI OTOBURLARDAN

Borealopelta markmitchellin fosili 2011 yılında Kanada'nın Alberta şehrindeki Fort McMurray yakınlarında bir madende keşfedildi. Dinozor bin300 kilogram ağırlığındaydı ve yaklaşık beş buçuk metre uzunluğundaydı, bu da onu zamanının en büyük zırhlı otoburlarından biri olduğunu gösteriyor.

Büyük boyutuna ek olarak Borealopeltanın sırtında dikenli sivri uçlar vardı ve omuzlarında sadece yırtıcılara karşı korunmasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda eşleri de çektiğine inanılan iki boynuz bulunuyordu.

Araştırmanın sonuçları, Royal Society of Open Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar son aylarda dinozorların diyetleri hakkında daha fazla şey öğreniyorlar. Ayrı bir çalışmada, kıt kaynaklarla karşılaşan bazı dinozorların muhtemelen yamyamlığa başvurduğunu bulundu.