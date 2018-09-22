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1000 yıl sürecek deniyordu… Durum sanılandan daha vahim

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Sanayi ürünleri, petrol, kömür gibi fosil yakıtlarının tüketiminden kaynaklanan karbondioksitle dünya ikliminin giderek ısınması, en çarpıcı biçimde Grönland'da kendini gösteriyor.

1000 yıl sürecek deniyordu… Durum sanılandan daha vahim
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Reuters erimenin ürpertici boyutlara ulaştığı buzulları görüntüledi.

1000 yıl sürecek deniyordu… Durum sanılandan daha vahim

Grönland’daki buz tabakası her geçen gün biraz daha inceliyor. Bilim insanları buzulların erimesinin tüm insanlık için çok önemli sonuçlar getireceğini söylüyor.

Tam olarak bu sebepten uzunca zamandır Grönland’da çeşitli araştırmalar yapılarak bölgedeki erimeler inceleniyor.

Tamamen erimesi durumunda dünya denizleri ve okyanuslarının 7 metre yükseleceği Grönland'dan çarpıcı görüntüleri Reuters aboneleriyle paylaştı.

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Araştırmacılar, buzul tabakasının erimesinin 2100'de dünyadaki deniz suları seviyesinin 5 ile 10 santimetre yükselmesine yol açacağını, bu yükselme miktarının aşırı ısınma durumunda 20 santimetreye kadar çıkacağını belirtti.

Öncesinde uydu fotoğrafları ile çalışan ve geniş alanda iyi görseller olsa da dar alanlar için gerekli görüntüyü sağlayamadıklarını söyleyen bilim insanları, kullandıkları dronelar sayesinde elde ettikleri görüntülerin, araştırmaya hız kazandırdığını söylüyorlar.

Grönland'ın İlulissat bölgesindeki Jakobshavn Isbrea buzulunun son sekiz yılda 15 kilometre azaldığı kaydedildi.

Bilim adamları, birkaç yıl öncesine kadar Grönland’ın eriyerek parçalara ayrılmasının 1000 yıl süreceğini tahmin ediyordu. Ancak son gelişmeler ve buzulların erimesiyle yeni adaların oluşması, Grönland’ın daha hızlı şekilde parçalanarak dünya genelinde deniz seviyesini yükselteceğini gösterdi.

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Kuzey yarıkürenin en büyük tatlı su kaynağı olan Grönland'daki buzul tabakasının erimesinin son yıllarda alarm verici hızda arttığı belirtiliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile California Üniversitesi araştırmacıları, Grönland fiyortlarının zemin kesitlerinin ayrıntılı kabartma haritalarını yayımladı.

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Buz örtüsü haritaları, NASA’nın Greenland Okyanus Erimesi (OMG) Projesi’nden elde edilen veriler ve IceBridge Projesi kapsamında hava yoluyla yapılan gözlemlerden derlenen bilgilerle oluşturuldu.

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Yeni haritalarda, Grönland kıyılarında deniz seviyesinin 200 metreden fazla altına inen buz örtüsünün daha önceki haritalarda tespit edilenden 2 ila 4 kat fazla olduğu görüldü.

NASA Earth Science Flight Projesi yönetisici Eric Ianson, Grönland buzullarının buz tabakası kalınlığının incelenmesi için gerçekleştirilen keşif uçuşu sırasında.

NASA Earth Science Flight Projesi yönetisici Eric Ianson, Grönland buzullarının buz tabakası kalınlığının incelenmesi için gerçekleştirilen keşif uçuşu sırasında.

Grönland kıyılarında 200 metre derinliğe kadar olan deniz suyunun Kuzey Buz Denizi’nden geldiği ve soğuk su kaynağı olduğunu kaydeden araştırmacılar, ancak 200 metrenin altındaki suların güney akıntılarıyla geldiği ve yüzeydeki sulardan 3-4 derece daha sıcak olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, Helheim buzulunun buz tabakasının incelenmesi için bölgeye radar yerleştiriyor.

Araştırmacılar, Helheim buzulunun buz tabakasının incelenmesi için bölgeye radar yerleştiriyor.

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