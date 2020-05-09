10 dolara üretip 4 bin 500 dolara satacaklar

Corona virüsü hastalarında etkili olduğu söylenen ve klinik çalışmaları devam eden remdesivir ilacıyla ilgili kritik bir konu gündeme geldi. Üretici şirketin 10 dolara mal ettiği ilacı 4 bin 500 dolara satabileceği iddia ediliyor

Corona virüsü dünya genelinde 4 milyonu aşkın insana bulaşırken, 270 binden fazla kişinin de ölümüne yol açtı. Küresel bir salgına dönüşen hastalığa karşı ilaç ve aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Halihazırda hastalarda en çok sonuç veren ve ebolaya karşı geliştirilmiş remdesivir ilacıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD’de Boston merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Klinik ve Ekonomik Değerlendirme Enstitüsü (ICER), ilacın fiyatlandırmasıyla ilgili konuya dikkat çekti.

ICER, coronanın etkilerini azalttığı gözlenen ve klinik çalışmaları devam eden remdesivirin, hastalığın bir numaralı tedavi ilacı olarak onaylanması durumunda fiyatının çok artacağı görüşünde.

Uzmanlara göre, 10 günlük doz için üretilen remdesivirin maliyeti yaklaşık 10 dolar (71 TL). Ancak üretici şirket Gilead’ın bir tedavi için gerekli dozu 4 bin 500 (32 bin TL) dolara satmasının muhtemel olduğu öne sürülüyor.

HEPATİT C HAPI 1000 DOLAR

Bu iddiasını şirketin geçmişteki fiyat politikasına dayandıran ICER, Gilead’ın 2013’te Hepatit C için geliştirdiği hap formundaki ilacın tanesini 1000 dolardan satışa sunduğunu vurguladı.

Daily Mail’in haberine göre iddialarla ilgili bir açıklama gelmezken, daha önce ABD Başkanı Trump’la görüşen şirketin CEO’su Daniel O’Day, ilacın ihtiyacı olan herkese ulaşması için çabalayacaklarını söylemişti.