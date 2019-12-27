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Zorlu maç Koopspor'un

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Zorlu maç Koopspor'un

KKTCBF Büyük Erkekler Süper Lig'de 3. haftanın ikinci maçında Koopspor, Girne Amerikan Üniversitesi'ni(GAÜ) 77-70 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk devresinde GAÜ 'nün 39-28'lik üstünlüğü vardı. Oyun üstünlüğünü ikinci devrede koruyamayan GAÜ karşısında Koopspor maçı uzatmaya taşımayı başardı. Normal süresi 62-62 berabere biten maçın uzatma bölümünde Koopspor rakibine 7 sayı fark atarak maçı da 77-70 kazandı. GAÜ ise 2. mağlubiyetini aldı.35 sayı ve 6 ribaundla oynayan Koopsporlu Vukasin Mandiç maçın adamı oldu.

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