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Zirvenin sahibi Yakın Doğu

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde lider değişmezken, Yakın Doğu Üniversitesi en yakın takipçisi, Hatay BŞB'yi zorlanmadan 18 sayı farkla 96 -78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Zirvenin sahibi Yakın Doğu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Hatay BŞB takımı ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, maçı 96-78’lik skorla kazanarak ligin ilk yarını lider tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi evinde aldığı bu galibiyet ile Türkiye Kupası’na 1. olarak katılma hakkı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi Mardin de düzenlenecek kupanın ilk maçında, ligde ilk devreyi sekizinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi periyotları; 25-17, 53-28,77-52 ve 96 78 önde tamamladı.  Maça, Courtney Vandersloot, Cansu Köksal, Kayla Mc-Bride, Jantel Lavender, Quanitra Hollingsworth beşiyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunu ile gücünü göstererek haftalardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Courtney Vandersloot, 11 asist yaptığı maçta ligdeki asist liderliğini elinde tuttu.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde oynanan mça etkili başlayan taraf konuk ekip Hatay BŞB oldu. Maçın ilk basketi  Courtney Paris’ten geldi. Karşılaşmanın başında Courtney Vandersloot ve  Kayla McBride’ın sayılarına Cansu Köksal’dan 2 üçlük isabet gelince 5. dakikayı  Yakın Doğu Üniversitesi 16-8 önde geçti.

İkinci periyotta da rakibine karşı  sert savunma yapan ve oyunu domine eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı açarak skoru 21-11’e çekti. İkinci periyot rakibine 11 sayı imkanı tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi, 25 sayı ve üstü skor üretimini  sürdürünce aradaki fark açılmaya başladı. Skorda kaptan Bahar Çağlar’dan destek bulan ve  Cansu Köksal’ın periyotun bitimine 3.28 dakika kala bulduğu 4. üç sayı isabeti ile Yakın Doğu Üniversitesi farkı 20 sayıya çıkardı.(45-25).

Asist sayılarında konuk takıma 15-5 üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk yarıda 1/12 üç sayı isabeti ile oynayan Hatay BŞB karşısında 6/8 üç sayı ve %59 saha içi isabetiyle oynayınca, hücumda %27 ile hücum imkanı tanıdığı rakibi karşısında ilk yarıyı 25 sayı farkla önde kapattı (53-28).

Üçüncü ve son periyotta da skor bulmakta zorlanmayan ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi, farkı 30 sayıya  kadar çıkardığı karşılaşmadan 96-78 galip ayrıldı.

ÖNE ÇIKANLAR:

Yakın Doğu Üniversitesi: Courtney Vandersloot 23 sayı, 4 ribaunt, 11 asist, Cansu Köksal 14 sayı, Kayla McBride 14 sayı 3 ribaunt, Jantel Lavender 6 sayı, 10 ribaunt, Bahar Çağlar 12 sayı ,4 ribaunt, 4 asist,  Olcay Çakır 11 sayı ,4 ribaunt, 6 asist ile oynadı.

Hatay BŞB’de: Bahar Öztürk 27 sayı, 4 ribaunt, 4 asist,  Abdelkader 18 sayı ,3 ribaunt, 4 asist,  Courtney Paris 10 sayı, 13 ribaunt,  Leilani Mitchell 10 sayı, ,3 ribaunt,  4 asist kaydetti.

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