Zirve ABD’nin, Türkiye 17. basamakta

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası'na katılacak 32 ekibin belli olmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.
2019 Dünya Kupası Elemeleri’nin sona ermesinin ardından FIBA yeni sıralamayı duyurdu.
Slovenya’yı yenen, ardından İspanya’ya deplasmanda kaybeden Türkiye milli takımı listede, 17’inci sırada kendine yer buldu.
TÜRKİYE, AVRUPA’DA İSE 11’İNCİ BASAMAKTA.
Amerika Birleşik Devletleri, listenin zirvesinde yer alırken, İspanya ikinciliği, Fransa üçüncülüğü aldı.
Bu sıralamayla birlikte Dünya Kupası’nda ev sahibi Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan birinci torbada olacak.
FIBA, diğer torbaların gelecek hafta sıralamaya göre açıklanacağını duyurdu.
Sıralamada önümüzde yer alan Hırvatistan, Letonya ve Slovenya, Dünya Kupası vizesi alamayınca, milli takımımızın şampiyonaya 2’inci torbadan katılması kesinleşti.