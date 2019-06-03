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Yılın en iyi beşi belirlendi

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Yılın en iyi beşi belirlendi
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Basketbol Büyük Erkekler Liginin nabzını tutan, istatistikleri ile basketbolumuza yön veren North Cyprus Basketball tarafından, 2018-2019 Basketbol Süper Ligi Yılın En İyi Beşini belirlemek için düzenlenen oylama sonuçlandı.

Oylama sonucunda, 2018-2019 Basketbol Süper Ligi Yılın En İyi Beşinde, Berkem Dikengil, Darryl Palmer, Halil Kutruza, Ahmet Dağer ve Kercem İnancı yer aldılar.

Berkem Dikengil gard, Daryyl Palmer pivot, Halil Kutruza şutör guard, Ahmet Dağer uzun forvet, Kercem İnancı kısa forvet olarak 2018-2019 Basketbol Süper Ligi Yılın En İyi Beşine seçildiler.

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