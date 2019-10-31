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Yenilgisiz Engelsiz yüreklerin rakibi, yenilgisiz Yalova

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Yenilgisiz Engelsiz yüreklerin rakibi, yenilgisiz Yalova
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider olan temsilcimiz KKTC Engelliler yarın ilk iki maç sonunda averajla üçüncü sırada yer alan yenilgisiz Yalova’yı konuk edecek.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 11.00’de oynanacak olan karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. 

1.Lig

Takımlar                      O         G         M         AS       YS       P

1 KKTC ENG.            3         3          -          236      117      9

2.G.Antep ENG.         3         3          -          222      142      9

3.Yalova ORT.             3         3          -          208      153      9

4.Pendik BLD.              3         2          1         178      153      5

5.Bursa ENG.              3         2          1         186      180      5

6.Antalya BŞR BLD    3         2          1          194      189      5

7.Tuzla BLD.              3         1          2          166      175      4

8.Aksaray BLD.          3         1          2          155      187      4

9.İzmir  Bornova         3         1          2          151      195      4

10. Konya ENG.         3         -           3          142      189      3

11.Samsun ENG.        3         -           3          144      222      3

12.Batman ENG.         3         -           3          137      217      3

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