YDÜ’nün rakibi Fransa’dan

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket takımı ile eşleşti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kadın basketbolunun kulüpleri bazındaki en önemli organizasyonunda, mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket takımı ile eşleşti.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 20-22 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak. Son 8'de Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.

Çeyrek finallerin ilk maçları 28 Şubat'ta oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 7 Mart'ta yapılacak. Gerek kalırsa üçüncü müsabakalar ise 14 Mart'ta oynanacak ve Dörtlü Final'e kalan ekipler belli olacak.

Eşleşmeler:

Dinamo Kursk (Rusya)-Famila Schio (İtalya)

Yakın Doğu Üniversitesi-Bourges Basket (Fransa)

Sopron Basket (Macaristan)-Fenerbahçe (Türkiye)

UMMC Ekaterinburg (Rusya)-ZVVZ USK Prag (Çekya)