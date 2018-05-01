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YDÜ’nün rakibi Çukurova Basketbol

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Yakın Doğu Üniversitesi Play-Off yari final ilk maçında Çukurova Basketbol’u konuk ediyor. Yarın oynanacak maç, TBF TV’den naklen yayınlanacak

YDÜ’nün rakibi Çukurova Basketbol
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi, play-off çeyrek finalinde Galatasaray’ı 2-0’lık seriyle eleyerek yarı finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde BOTAŞ Spor’u eleyen Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol ile mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, seride üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ilk maçı, yarın saat 19.00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TBF TV’den naklen yayınlanacak.

Ligde çeyrek final eşleşmelerinde rakiplerini geride bırakan Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol, Fenerbahçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi adlarını yarı finale yazdırdı. Seride üç galibiyete ulaşan takımlar lig şampiyonluğu için finalde mücadele edecek.

Çukurova Basketbol ile mücadele edecekleri play-off serisini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Çukurova Basketbol’un yabana atılamayacak bir takım olduğunu ifade ederek, çok zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Rakiplerinin ilk yıllarında ligde önemli işler yaptığını hatırlatan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Play-off çeyrek finalde favori olan BOTAŞ’ı elediler. Ligde de Fenerbahçe’yi kendi sahalarında yendiler. Bunlar rakibimize karşı dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Biz kendi işimize bakacağız, İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Takım olarak bugüne kadar nasıl ki Yakın Doğu Üniversitesi’nin ismini en tepede tuttuysak bundan sonra da yine en yukarıda tutmak için elimizden gelen en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Şu an yarı final için tam konsantreyiz ve savaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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