YDÜ’nün rakibi AGÜ

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası heyecanı yaşanırken, son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ile bugün çeyrek finalde karşılaşacak

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası heyecanı oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlıyor. Bu yıl Mardin’de 21-25 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kupası açılış maçında, Yakın Doğu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre müsabaka, bugün KKTC saati ile 14.30, TSİ ile 15.30’da, Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda yer alacak. Kupa maçları TİVİBU Spor’dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk devreyi, ilk 8 içerisinde tamamlayan; Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin açılışını yapacağı kupanın ilk günü iki maç oynanacak. İkinci maçta ise Botaş ise Çukurova Basketbol karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi AGÜ maçını kazanması durumunda kupanın yarı finalinde BOTAŞ- Çukurova Basketbol maçının galibi ile finale kalmak için mücadele edecek.

Kazanan takımların 23 Şubat Cuma günü yarı final maçlarını yapacağı kupanın kazananı 25 Pazar günkü final müsabakasında belli olacak. Kadınlar Türkiye Kupası’nı geçen yıl Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “KUPAYA ADIMIZI BİR KEZ DAHA YAZDIRMAK İSTİYORUZ”

Türkiye Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, geçen yıl Türkiye Kupası’nı kazandıklarını anımsatarak bu yıl da kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güzel temsil ettiklerine inandıklarını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Türkiye Kupası önemli basketbol organizasyonlarından bir tanesi. Geçen sezon Yakın Doğu Üniversitesi olarak kazandığımız ilk kupamız oldu. İlk kupamızı müzemize götürmenin haklı gururunu yaşadık. Bu yıl yine kupada yer almak gurur verici. Ligde de lider konumdayız. Takım olarak hedefimiz tüm platformlarda başarılı olmaktır. Her takım gibi biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Geçen yıl AGÜ ile kupanın finalinde mücadele etmiştik. Bu yıl çeyrek finalde rakibimiz oldu. İki hırslı ve iddialı takımın maçları çekişmeli ve sert maçlara sahne olacak. Umarım basketbol severlere keyifli maçlar izlettiririz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.