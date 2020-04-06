YDÜ’nün kız basketçileri antrenmanlarını sürdürüyorlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması sonrasında, spor faaliyetleri dururken, sporcular da evlerinde bireysel antrenmanlar yapıyorlar.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basketbol U16 – U18 Kız Takımı sporcuları da evde antrenman yaparlarken, formlarını korumaya çalışıyorlar.
Evlerinde çalışan Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol U16 – U18 Kız Takımı sporcuları “Evde kal! Sağlıkla kal! Hayatta kal!” mesajı da veriyorlar.