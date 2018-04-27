YDÜ’nün hedefi yarı final

Yakın Doğu Üniversitesi play-off çeyrek final ikinci maçında, ilk maçta farklı mağlup ettiği Galatasaray ile bugün deplasmanda karşılaşacak. YDÜ maçı kazanıp yarı finale yükselmeyi hedefleyecek. mücadele, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek finalde eşleştiği Galatasaray ile ikinci maçına çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride 1-0 önde bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi kendi evinde oynadığı ilk maçı 90-53 kazanmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin deplasmanda oynayacağı maç, bugün saat 16.00’da Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak. İki takımın galibiyete ulaşmak için vereceği heyecanlı mücadele, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Hedefimiz adım adım finale ulaşmak”

Galatasaray ile çıkacakları serinin ikinci maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, öncelikli hedef olarak maçı kazanarak yarı finale çıkmak istediklerini söyledi.

Adım adım ilerleyerek bu sezon da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getiren Başantrenör Kalaycıoğlu, “ EuroCup şampiyonluğunu kazanan Galatasaray karşısında iyi bir galibiyetle ilk maçı kazandık. Fakat bu maç daha da zor bir atmosferde geçecek. Çünkü Galatasaray’ın çok güçlü bir taraftar destekleri var. Kendi saha avantajlarını güzel bir seyirci desteği motivesi ile en iyi şekilde kullanacaklardır. Bizde rakibimize karşı gereken hazırlıkları yaptık.

İki takım da maçı kazanmak için çok sert bir mücadele verecek. Hedefimiz bu maçı kazanıp yarı finale yükselmek. İstediğimiz hedeflerimize ulaşmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.