YDÜ’nün genç basketçileri antrenmanlarını sürdürüyorlar

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması sonrasında, spor faaliyetleri dururken, sporcular da evlerinde bireysel antrenmanlar yapıyorlar.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basketbol U18 Erkek Takımı sporcuları da evde antrenman yaparlarken, formlarını korumaya çalışıyorlar.
Evlerinde çalışan Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol U18 Erkek Takımı sporcuları “Evde kal! Sağlıkla kal! Hayatta kal!” mesajı da veriyorlar.