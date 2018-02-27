YDÜ’nün final four yolculuğu başlıyor

Kadınlar Euroleague çeyrek finalinde Yakın Doğu Üniversitesi, play off ilk maçında bugün rakibi Fransız Bourges Basket ile Caferağa Spor Salonu’nda karşılaşacak. KKTC saati ile 19.30’da başlayacak olan maç, BRT1 HD ve www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak

PTT Kadınlar Türkiye Kupası 2018 Şampiyonu olan ve FIBA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu 12 galibiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, A grubu dördüncüsü Fransa'nın Bourges Basket takımıyla play off ilk maçına çıkıyor. Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, Yakın Doğu Üniversitesi çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşarak rakibini elemesi durumunda adını Final-Four’a yazdıracak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı çeyrek final ilk maçı, bugün, KKTC saati ile 19.30, TSİ ile 20.30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, BRT1 HD ve www.fiba.com web adresinden naklen yayınlanacak.

Grup birincilerinin grup dördüncüleri, grup ikincilerinin ise grup üçüncüleriyle karşılaştığı çeyrek final eşleşmeleri, Dinamo Kursk – Famila Schio, Yakın Doğu Üniversitesi – Bourges Basket, Sopron Basket – Fenerbahçe, UMMC Ekaterinburg–USK Prag şeklinde olmuştu. Çeyrek final turunu geçen takımlar 20-22 Nisan’daki Dörtlü Final’de mücadele edecekler.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “FİNAL FOUR’A ADIMIZI YAZDIRMAK İSTİYORUZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinin FIBA Kadınlar Euroleague’de Final-Four’a kalmak olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını Final Four’a üye olan takımlar ve ülkeler arasına yazdırmak istediklerini ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Avrupa’nın elit seviyesi olan Final Four’da yer alabilmek büyük bir başarı olur. Bunu gerçekleştirmek için bu turu geçmemiz gerekiyor. Başarmak için zorlu geçecek seride elimizden geleni yapacağız” dedi.

Çeyrek finalde eşleştikleri Fransız Bourges Takımı’nın Fransa’nın önemli basketbol takımlarından biri olduğunu belirten Kalaycıoğlu “Bourges Eurocup Şampiyonluğu kazanmış ve Final Four Kulübü’ne üye bir takım. Takımda önemli ve işleri zorlaştıran dört tane Fransız oyuncuları var. Bu uzun oyuncularıyla ribauntlar açısından bize karşı avantajlı görünüyorlar. İlk hedefimiz ev sahibi avantajını elde etmekti. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi avantajı kullanıp evimizdeki maçı kazanmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.