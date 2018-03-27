“YDÜ’nün Euroleuage Kupası’nı kazanması sürpriz olmaz”

FIBA için çalışan kadın basketbol uzmanı serbest yazar Paul Nilsen, YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nı “yeni süper güç” olarak niteledi ve “Takımın Euroleuagede final four şampiyonluğuna ulaşması sürpriz olmayacak” dedi

FIBA için çalışan kadın basketbol uzmanı serbest yazar Paul Nilsen, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımının ilk yılında katıldığı Euroleuagede final four şampiyonluğuna ulaşmasının sürpriz olmayacağını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesinin neden final four’u kazanacağına inanabileceğini ifade eden tecrübeli basketbol yazarı, kazanabilmenin arkasında güçlü bir momentum, üst düzey oyuncular, ön saha rotasyonuna sahip uzunlar, en iyi kısa forvet kombinasyonu ve etkileyici bir koç olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi’ni yeni süper güç olarak niteleyen Paul Nilsen, takımın Euroleauge’de çaylak olmasına rağmen ilk denemesinde kupayı kazanabileceğinden söz ederek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin final four’da iki maçı da kazanabilmeleri için çok iyi bir durumda olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin neden şampiyon olacağına dair nedenleri sıralayan Nilsen şunları kaydetti:

“Bunun için çokça sebep mevcut, birincisi arkalarına aldıkları momentum. Kupaları mıknatıs gibi çekerek tarih yazıyorlar. İki Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Lig Şampiyonluğu, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçen sezonki EuroCup şampiyonluğu. Durdurulamaz bir yükselişte olduklarının göstergesi ve göz kamaştırıcı ilk sezon maceraları bunu kanıtlar nitelikte.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oyuncularından da bahseden Paul Nilsen, Courtney Vandersloot ile Kayla McBride’ın en iyi ikili olduğuna dikkat çekerek, yıkıcı bir ortaklıkları olduğundan söz etti. Nilsen şu şekilde konuştu: “İkisini de çok üst düzey oyuncu olarak sınıflandırıyorum. Vandersloot muhtemelen hayatının en iyi sezonunu geçiriyor, kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyor ve istatistikleri havalı. Maç başına 9.3 asist ortalamasıyla turnuvanın lideri durumunda. Bir maçta en çok asist yapan oyuncu sıralamasında ilk 4 sıraya sahip. Diğer taraftan McBride kısa forvet veya şutör guard pozisyonunda Euroleague normal sezonunun en iyi skoreriydi. Hücum gücü inanılmaz. Esas güç ise ikisinin de tam akış ile oynadıkları zaman geliyor.

Eğer önümüzdeki ay bu başarı Sopron’da gerçekleşirse, başarı için bütün şanslara sahipler. Yıkıcı bir ortaklıkları var. Heyecan verici ve dinamik bir ikililer ayrıca daha geniş bir açıdan baktığımızda kadın basketbolundaki yeteneklerin reklamı adına müthişler.” Elde edilen başarının arkasında destekleyici oyuncuların olduğunun altını çizen Nilsen, takımın EuroleagueWomen en iyi uzun rotasyona sahip olduğunu söyledi.

Paul Nilsen: “Destekleyici oyuncular olmasaydı Yakın Doğu Üniversitesi bu kadar başarılı olamazdı. İnatçı Elin Eldebrink’in rolünü, yeniden gençleşmiş Türk forvet Bahar Çağlar’ı yok sayamazsınız. Sonrasında uzun rotasyonuna baktığınızda, kulübün elindeki rotasyon Euroleague Women’da en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Ann Wauters, Quanitra Hollingsworth, Sandrine Gruda ve Jantel Lavender ile bundan daha heybetli ve tecrübeli olunamazdı. Bu isimleri yüksek sesle söyleyince, Yakın Doğu Üniversitesi muhtemelen en iyi uzun opsiyonlarına sahip” sözlerini kullandı.

Takım başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu’nu veteran maestro olarak değerlendiren Paul Nilsen diğer takımlar tarafından kıskanılabilecek bir kadroya sahip olduğunu, sorunları ve egoları dengelemede başarılı bir iş çıkarttığını da sözlerine ekledi.

“Peki ya koç Zafer Kalaycıoğlu hakkında ne demeli?” ifadelerini kullanan yazar, “Diğer lider takımların koçları kadar ilgi görmese de, veteran maestro sessizce işini yapıyor. Geçen sezon Yakın Doğu Üniversitesi’nin EuroCup’ı kazandığı maçı izleme şerefine şahit olduğumda ve bulunduğum bazı idmanlarda oyuncularıyla olan müthiş ilişkilerini gördüm. Kadrosu diğer takımlar tarafından kıskanılabilir, fakat bu yetenek havuzu kendi sorunları ve egoları ile gelmekte ve bunu dengeleme konusunda çok iyi bir iş başardı Zafer Kalaycıoğlu” dedi.

Paul Nilsen yorumlarını, “Aklımızdaki bu bilgilerle ve en iyi uzun rotasyonu ile belki de en iyi kısa artı forvet kombinasyonu ve de muazzam etkileyici bir koç elimizdeyken, neden UMMC’nin favori olduğunu söyledim ki? Maya Moore ve AlbaTorrens’i karşınıza almak zordur, fakat şu an biraz şüpheye düştüm. Yakın Doğu Üniversitesi’nin önünde büyük bir fırsat var. Eğer Yakın Doğu Üniversitesi final four’da ilk kez bulunmasına rağmen, 2018 Euroleague kupasını alırsa, bunu kimse sürpriz olarak adlandıramaz” sözleriyle tamamladı.