YDÜ’nin yılın son rakibi Adana

Lider Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yılın son maçında Adana ASKİ’yi konuk ediyor. Maç KKTC saati ile 15.30’da başlayacak

Fenerbahçe’yi yenerek Kadınlar Kupası Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında sahasında Adana ASKİ’yi konuk ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı maç, 30 Aralık 2017 Cumartesi günü, KKTC saati ile 15.30, TSİ ile 16:30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Maça gereken önemi vereceğiz”

Adana ASKİ ile çıkacakları maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerek Avrupa’da gerekse Türkiye Ligi’nde maçlarda yakaladığı yükselen form grafiğini sürekli olarak ortaya koyması gerektiğini dikkate çekerek maça gereken önemi vereceklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak Fenerbahçe karşısında kazandıkları 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden başantrenör Kalaycıoğlu, başarılı bir şekilde iyi yolda ilerleyen takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Yüksek bir motivasyonla maça çıkacaklarını ifade eden Kalaycıoğlu, “Basketbolun en prestijli kupalarından bir tanesini kazandığımızdan ötürü gururlu ve mutluyuz. Avrupa ve Türkiye liginde çok önemli bir mücadele veriyoruz. Yükselen bu form grafiğini devam ettirmek ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni, kadın basketbolunun ekol takımlarından biri yapmak için bütün maçlarda sahada gereken mücadeleyi göstereceğiz.

Öncelikle oyuncularıma Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda gösterdikleri özverili performans için teşekkür ediyorum. Bu maçta da sahada göstermemiz gereken performansı sergileyeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.