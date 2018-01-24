YDÜ’den bir Fenerbahçe klasiği

FIBA Kadınlar Euroleauge'in 13. haftasında B Grubu’nda oynanan Türk derbisinde Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe’yi kendi sahasında 11 sayı farkla 65-76 yenerek rövanşı da vermedi

FIBA Kadınlar Euroleauge'in 13. haftasında B Grubu’nda, iki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta, Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe’yi kendi sahasında 11 sayı farkla 65-76 yendi. Yakın Doğu Üniversitesi 11 galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürürdü. Fenerbahçe ise 9 galibiyette kaldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Metro Enerji Arena’da oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollignsvorth, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender ve Elin Eldebrink beşiyle başladı. Maçta periyotlar; 15-21, 38-39, 53-62 ve 65-76 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinin ribauntlarda rakibine 45-32 üstünlük sağladığı maçta, Fenerbahçe’de Verameyenka 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 17 sayı kaydetti.

Maça ev sahibi Fenerbahçe 2-0 önde başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin periyot başında 2-4 öne geçtiği maçta, Fenerbahçe 6.45 geçilirken 7-4 skor üstünlüğü sağladı. Elin Eldebrink’in isabetli üç sayılık basketi ile skoru 7-7 eşitleyen Yakın Doğu Üniversitesi Jantel Lavender ile 7-9 öne geçti. Oyunda etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride’ın üç sayılık isabetli atışı, Jantel Lavender’in de orta mesafe şutlarıyla 3.58’de skoru 9-14’e çekerek Fırat Okul’a molayı aldırdı. Mola dönüşü Fenerbahçe farkı 3’e düşürerek skoru 11-14 yaptı. İkili oyunları iyi kullanan Yakın Doğu Üniversitesinde Quanitra Hollingsvorth ve Courtney Vandersloot ile periyotta 1.42, 13-18 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Son bir dakikaya girilen periyotta Ayşe Cora’dan Elin Eldebrink’e basket faul gelince rakibi ile farkı 6 sayıya çıkaran(13-21) Yakın Doğu Üniversitesi periyodu 15-21 noktaladı.

İkinci periyoda Fenerbahçe’de Ariel Powers’a yapılan faulden gelen serbest atışlarla başlandı(17-21). Fenerbahçe’de Ana Dabovic ve Yakın Doğu Üniversitesinde de Kayla McBride’ın etkili olduğu periyotta ilk iki dakikada skor 20-23 oldu. Bu dakikadan sonra hücumlardan arka arkaya boş dönen Yakın Doğu Üniversitesi rakibikarşısında 7.04 geçilirken Kayla McBride‘a üç sayılıkatış çizgisinden yapılan faulden gelen serbest atışlarla skoru 26-22 yaptı. Sandrine Gruda ile hızlı hücumla basket bulan Yakın Doğu Üniversitesi, Jantel Lavenderin de katkısı ile 6.11 geçilirken 7-0’lık seri yakalayarak oyunda farkı 8 sayıya çıkardı(22-30). İlk yarının son beş dakikasına Yakın Doğu Üniversitesi 9 sayılık avantajla gitti (24-33). Periyotta dört dakikaya girilirken dakikalarca sayı bulamayan Fenerbahçe Ana Dabovic ve Ariel Powers’a yapılan faulden gelen serbest atışlarla dörtte dört isabet bularak skor üretti ve farkı 5 sayıya düşürdü(27-33).Courtney Vandersloot turnikesi ve Kayla McBride’ın çemberden isabetli atışıyla fark yeniden 9 sayıya çıktı (37-28). Periyotta son iki dakikaya 31-37 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile girildi. Ariel Powers ile farkı 4 sayıya indiren Fenerbahçe skoru 33-37 yapınca son dakikada molaya gidildi. Mola dönüşü etkili olan Fenebahçe Birsel Vardarlı ile farkı kapattı (36-37). Periyot sonunda Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 38-39 önde gitti. İlk yarı sonunda Fenerbahçe’de Verameyenka 11 sayı ile en skorer isim olurken Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel Lavender ile Kayla McBride 10’ar sayı ile çift hanelere ulaştı.

Üçüncü periyoda Yakın Doğu Üniversitesi etkili başlayarak ilkdakika skorlarını üretti ve 10-0’lık seri yakalayarak rakibi ile farkı 11 sayıya çıkardı(38-49). Fenerbahçe periyotta ilk skorunu 4 dakikadan sonra Anastasiya Verayemenka ile bulabildi(40-51).Maçta istediği ritmi yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi beş dakika geride kalırken 11 sayılık farkla 42-53 skor kaydetti.Periyotta son üç buçuk dakikaya 46-53 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile girildi. Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotta faul haklarını erken doldurdu. Sottana ile arka arakaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe rakibi ile farkı 6 sayıya düşürdü(49-55). Periyot bitimine 1.57 kala skor 51-57 oldu. Rakibi ile farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi 9 sayı farkla periyot skorunu 53-62 belirledi ve final periyoduna üstün gitti.

Son periyotta Yakın Doğu Üniversitesi farkı 11 sayıya çıkardı (53-64). Rakibine pota altında sayı bulmasına izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin sert savunması karşısında ilk üç dakikada 53-67 skor kaydederek farkı 14 sayıya çıkardı. Ev sahibi Fenerbahçe rakibi ile farkı eritmeye çalışsa da Yakın Doğu Üniversitesi farkı korudu ve skoru 59-71’ taşıdı(04.02). Maçın başından itibaren oyunda kontrolü elinde tutan ve etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi maçı da 65-76’lık skorla farklı kazandı.

Öne Çıkanlar…

Fenerbahçe’de; Anastasiya Verameyenka 19 sayı, 10 ribaunt, 3 asist,Ariel Powers 16 sayı, 8 ribaunt, Ana Dabovic 11 sayı, 3 asist, K Vaughn 8 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde;Kayla McBride 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Elin Eldebrink 14 sayı, 4 ribaunt,Sandrine Gruda 12 sayı, 8 ribaunt, Courtney Vandersloot 10 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Jantel Lavender 10 sayı, 8 ribaunt,Quanitra Hollingsvorth 6 sayı, 4 ribaunt, Olcay Çakır 6 sayı ile takımın öne çıkan isimleri oldular.