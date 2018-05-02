YDÜ, zorlansa da kazandı

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Çukurova Basketbol'u 78-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk periyodunu Çukurova Basketbol, hücumda top kayıpları yapan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 21-16 önde bitirdi.

İkinci periyotta Lavender ve Eldebrink'le arka arkaya skor üreten Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 40-39 önde gitti.

İkinci yarıda boyalı alanda basketler bulan Çukurova Basketbol, 26. dakikayı 50-48 önde bitirdi. Konuk ekip, üçüncü periyodu 60-59 üstün tamamladı.

Son çeyreğe pota altında etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 37. dakikaya 68-66 önde girdi. Ev sahibi ekip, son bölümde 9-0'lık seri yakalayarak Çukurova Basketbol karşısında skoru 74-66'ya getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaşmayı 78-76 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı 5 Mayıs Cumartesi günü yine İstanbul'da oynanacak.

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