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YDÜ zorlansa da kazandı

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YDÜ zorlansa da kazandı
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Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi sezonun ilk deplasman galibiyetini Girne deplasmanında GAÜ'ye karşı, 3 sayı farkla, 71 - 68'lik skorla kazandı. İlk devrede rakibine oranla daha üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi, devreyi 38 - 24 önde tamamladı.

GAÜ ikinci devreye daha etkili başlarken, son çeyrekte farkı, 3 sayıya kadar indirdi ama rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Berkem 20, James 18 ve İhsan 17, sayıyla oynadılar.

GAÜ'de ise Erdem'in ve Emre'nin 15 sayısı galibiyete yeterli olmadı.

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