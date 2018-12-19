YDÜ zorlansa da kazandı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi sezonun ilk deplasman galibiyetini Girne deplasmanında GAÜ'ye karşı, 3 sayı farkla, 71 - 68'lik skorla kazandı. İlk devrede rakibine oranla daha üstün olan Yakın Doğu Üniversitesi, devreyi 38 - 24 önde tamamladı.

GAÜ ikinci devreye daha etkili başlarken, son çeyrekte farkı, 3 sayıya kadar indirdi ama rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Berkem 20, James 18 ve İhsan 17, sayıyla oynadılar.

GAÜ'de ise Erdem'in ve Emre'nin 15 sayısı galibiyete yeterli olmadı.