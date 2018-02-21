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YDÜ yarı final biletini rahat aldı

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PTT Kadınlar Türkiye Kupası açılış maçında YDÜ Kadın Basketbol Takımı karşılaştığı Abdullah Gül Üniversitesini 88-53’lük skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi'nden 18 sayı kaydeden Cansu Köksal seçilirken, Bahar Çağlar 12 sayı 10 ribauntla double dobule yaptı

YDÜ yarı final biletini rahat aldı
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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, PTT Kadınlar Türkiye Kupası açılış maçında karşılaştığı Abdullah Gül Üniversitesi’ni 88-53’lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi, 23 Şubat 2018 Cuma günü BOTAŞ-Çukurova Basketbol maçının galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynanan maça, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Kuanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar ve Elin Eldebrink beşiyle çıktı. Maçta periyotlar 21-6, 39-25, 58-43 ve 88-53 tamamlandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi'nden 18 sayı kaydeden Cansu Köksal seçildi. Ribaunt ve asistlerde rakibine üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde süre alan bütün oyuncular skor kaydetti. Bahar Çağlar 12 sayı 10 ribauntla double dobule yaparken, Quanitra Hollignsvorth da 9 ribaunt elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Cansu Köksal 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, Kayla McBride 17 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Jantel Lavender 13 sayı, 8 ribaunt, Bahar Çağlar 12 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Elin Eldebrink 11 sayı, 4 asist, Courtney Vandersloot 8 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Quanitra Hollingsvorth 4 sayı, 9 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 3 sayı, Gökçe Doğan 2 sayı, kaydetti.

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