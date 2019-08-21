YDÜ sporcuları, milli takımı temsil edecekler

KKTC U13 Badminton Milli Takımı ile 23-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları çalışmalarına devam ediyorlar.
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Badmintoncuları, milli takım adına Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar.
KKTC U13 Badminton Milli Takımı ile 23-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları çalışmalarına devam ediyorlar.
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