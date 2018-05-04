YDÜ seriyi 2-0’a getirmek istiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde eşleştiği Çukurova Basketbol ile ikinci maçına çıkıyor. Yakın DoğuÜniversitesi serinin ilk maçını 78-76’lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre müsabaka, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü, saat 14.00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka, TRT Avaz’dan naklen yayınlanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Amacımız Ev Sahibi Avantajını Elimizde Tutmak”

Çukurova Basketbol ile çıkacakları serinin ikinci maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zor bir maç olacağını ifade etti.

“Play-off’larda kolay maç kalmadı” diyerek sözlerine başlayan Başantrenör Kalaycıoğlu, “Ligin iyi basketbol oynayan takımları burada. Amacımız yarın ki maçı kazanıp, seriyi 2-0’a getirmek ve ev sahibi avantajını elimizde tutmak. Teknik antrenmanlarımızı yaptık. Maçlara konsantre olarak sahada en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz” dedi.