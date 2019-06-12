 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
1 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
18 0
 
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
40 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
7 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
314 0
Pato’ya evinden çağrı var
Pato’ya evinden çağrı var
270 0
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı
10 0
banner82

YDÜ şampiyonluğa yakın

banner27

banner315
YDÜ şampiyonluğa yakın
banner267

 KKTCBF 2018-2019 U16 Erkekler Ligi final serisinde Girne Amerikan Üniversitesi'ni 51 - 41 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi seride farkı 2'ye çıkardı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini mağlup eden YDÜ, seride durumu 2-0 yapıp, şampiyonluğa çok yaklaştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.