YDÜ şampiyonluğa yakın

KKTCBF 2018-2019 U16 Erkekler Ligi final serisinde Girne Amerikan Üniversitesi'ni 51 - 41 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi seride farkı 2'ye çıkardı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini mağlup eden YDÜ, seride durumu 2-0 yapıp, şampiyonluğa çok yaklaştı.
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