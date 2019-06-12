YDÜ şampiyonluğa yakın

KKTCBF 2018-2019 U16 Erkekler Ligi final serisinde Girne Amerikan Üniversitesi'ni 51 - 41 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi seride farkı 2'ye çıkardı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini mağlup eden YDÜ, seride durumu 2-0 yapıp, şampiyonluğa çok yaklaştı.