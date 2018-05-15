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YDÜ şampi..

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YDÜ şampi..
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisinin üçüncü maçı dün akşam oynandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi'ni 76-69 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirirken, şampiyonluk son maçı beklemeye başladı. YDÜ'de Anderson 20, Mandiç 17 sayıyla galibiyette ön plana çıkarken, LAÜ'de maçım en skoreri olan Lawson'un 22 ve Nemenja'nın 16 sayisi galibiyete yeterli olmadı.

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